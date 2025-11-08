Fatal accidente: un motociclista perdió la vida

En el hecho falleció un hombre de 46 años.
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión en calle España, entre avenida Mitre y Belgrano.
La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Motomel 150 cc. Según informaron, el hombre falleció en el lugar a raíz del fuerte impacto.
El otro vehículo involucrado fue un camión grúa remolcador Iveco Daily 70-16, dominio OTI 353, conducido por Miguel José Mele, de 58 años.
Por el momento, se investigan las causas del siniestro y se intenta establecer qué ocurrió con el conductor del camión.
La causa fue caratulada “Homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul.
Se notificó de la formación de la causa delante de sus padres.
