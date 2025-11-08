Fatal accidente: un motociclista perdió la vida

Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión en calle España, entre avenida Mitre y Belgrano.

La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Motomel 150 cc. Según informaron, el hombre falleció en el lugar a raíz del fuerte impacto.

El otro vehículo involucrado fue un camión grúa remolcador Iveco Daily 70-16, dominio OTI 353, conducido por Miguel José Mele, de 58 años.

Por el momento, se investigan las causas del siniestro y se intenta establecer qué ocurrió con el conductor del camión.

La causa fue caratulada “Homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul.