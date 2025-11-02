Dos personas aprehendidas tras resistirse a la autoridad

En la tarde de este domingo, alrededor de las 19 horas, personal policial del Comando de Patrullas de Azul procedió a la aprehensión de dos personas en el sector de calle Guaminí y De las Carretas, tras una persecución y posterior enfrentamiento con efectivos policiales.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados advirtieron que un automóvil circulaba a alta velocidad por Avenida Perón y Castellar, realizando maniobras peligrosas. A pesar de las señales sonoras impartidas para que detuviera la marcha, el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga, siendo finalmente interceptado en la mencionada intersección.

El individuo, identificado como Pablo Daniel Cazenave, de 38 años, se negó a presentar la documentación del vehículo, mostraba un fuerte aliento etílico y empujó al personal policial, resistiéndose activamente a su aprehensión. En ese momento, desde una vivienda cercana salieron varias personas, entre ellas Valentina Soledad Maidana, de 32 años, quien agredió al personal policial y también se resistió a ser detenida.

Durante el forcejeo, otras personas que se encontraban en el lugar aprovecharon la situación para retirar el automóvil involucrado, por lo que no pudo ser secuestrado.

Ambos aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Primera, donde se instruyeron actuaciones caratuladas “Desobediencia, Atentado y Resistencia a la Autoridad”, con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.