Accidente de tránsito en Ruta 51

Un accidente de tránsito se registró este martes, alrededor de las 10.30 horas, en el kilómetro 315 de la Ruta Provincial 51, en jurisdicción del partido de Azul.

Según información oficial, el hecho involucró a dos vehículos: un Volkswagen Suran, de color blanco, dominio LTM394, y un Renault Kardian, también de color blanco, dominio AG795VY. Por causas que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron en el lugar mencionado.

El Volkswagen Suran era conducido por Tomás Carlos Alberto, de 74 años, quien viajaba acompañado por Adriana Mabel Lorenzoni, de 67. En tanto, el Renault Kardian era conducido por Eduardo Enrique Saint Germes, de 81 años, acompañado por María Los Ángeles Di Giorgio, de 72.

A raíz del impacto, el Renault Kardian volcó, aunque sus ocupantes lograron descender del vehículo por sus propios medios. Aunque ninguna de las personas involucradas presentó lesiones de consideración. Igualmente los ocupantes del Renault fueron trasladados en ambulancia al hospital local de manera preventiva, debido a la activación del airbag.

En el lugar trabajó personal policial de la UPPL Azul, tras un llamado al 911, y efectivos del Cuartel de Bomberos de Azul. El tránsito fue asistido y ambas manos de la ruta permanecieron liberadas, sin registrarse obstrucciones.