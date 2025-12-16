Accidente de tránsito en Ruta 51

Se desarrollaron en la vecina ciudad de Cacharí.
Un accidente de tránsito se registró este martes, alrededor de las 10.30 horas, en el kilómetro 315 de la Ruta Provincial 51, en jurisdicción del partido de Azul.
Según información oficial, el hecho involucró a dos vehículos: un Volkswagen Suran, de color blanco, dominio LTM394, y un Renault Kardian, también de color blanco, dominio AG795VY. Por causas que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron en el lugar mencionado.
El Volkswagen Suran era conducido por Tomás Carlos Alberto, de 74 años, quien viajaba acompañado por Adriana Mabel Lorenzoni, de 67. En tanto, el Renault Kardian era conducido por Eduardo Enrique Saint Germes, de 81 años, acompañado por María Los Ángeles Di Giorgio, de 72.
A raíz del impacto, el Renault Kardian volcó, aunque sus ocupantes lograron descender del vehículo por sus propios medios. Aunque ninguna de las personas involucradas presentó lesiones de consideración. Igualmente los ocupantes del Renault fueron trasladados en ambulancia al hospital local de manera preventiva, debido a la activación del airbag.
En el lugar trabajó personal policial de la UPPL Azul, tras un llamado al 911, y efectivos del Cuartel de Bomberos de Azul. El tránsito fue asistido y ambas manos de la ruta permanecieron liberadas, sin registrarse obstrucciones.
Agentes del SPB asistieron a las víctimas.
Tres policías heridas en un siniestro vial en la “Curva de la Muerte” de la Ruta 51
Las tres mujeres fueron internadas en el nosocomio.
El conductor de un camión falleció en el siniestro.
El caso quedó esclarecido.
Informaron que la investigación seguirá en curso.
Accidente de tránsito en 25 de Mayo y Mendoza.
El hecho ocurrió en Azul.
Fernando Gray presentó un amparo para frenar la instalación de ocho peajes en la Ruta 3.
Se desarrollaron en la vecina ciudad de Cacharí.
El estado de la ruta 3 en jurisdicción de Azul jamás ha estado en estado tan calamitoso como ahora.
Buscan garantizar el abastecimiento de gases medicinales en hospitales municipales y CAPS
Accidente de tránsito en Ruta 51
Dos vehículos involucrados en el siniestro.
Con desfile, espectáculos musicales y acto protocolar, Azul celebró su 193º Aniversario
La ciudad celebró un nuevo aniversario con una jornada cargada de actividades.