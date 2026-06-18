Despiste de camión en la Ruta 3

Un camión sufrió un despiste este jueves en el kilómetro 212 de la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción del partido de Las Flores.

El vehículo involucrado, dominio NCV 236, era conducido por Francisco Javier Prieto, quien afortunadamente resultó ileso pese al incidente.

Tras el hecho, se desplegó un operativo de seguridad y asistencia en el lugar, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución por la zona.

En el sitio trabajan efectivos del cuerpo de Bomberos de Las Flores y personal de Corredores Viales, quienes llevan adelante las tareas correspondientes para garantizar la seguridad del tránsito y retirar el vehículo siniestrado.