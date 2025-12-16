Con desfile, espectáculos musicales y acto protocolar, Azul celebró su 193º Aniversario

Con diferentes actividades y en múltiples locaciones, se desarrolló hoy la celebración por el 193º Aniversario de la Fundación de Azul. La jornada comenzó en el Veredón Municipal con el homenaje al coronel Pedro Burgos, fundador de la ciudad.

Del acto participaron el intendente Nelson Sombra, las legisladoras provinciales María Inés Laurini y Laura Aloisi, el presidente del Concejo Deliberante Juan Ignacio Furiasse, el titular del Consejo Escolar Facundo Acosta, funcionarios municipales, concejales, autoridades militares y de seguridad, y representantes de entidades intermedias.

La ceremonia incluyó una reseña histórica y la colocación de ofrendas florales ante el busto del fundador. Posteriormente se realizó el izamiento de banderas en la Plaza San Martín y la Acción de Gracias en la Iglesia Catedral.

Palabras del Intendente y desfile

Por la tarde, en el Balneario Municipal, tuvo lugar el acto protocolar con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Combate de Perdriel y en lengua de señas por las niñas Guadalupe y Luján Roca.

En ese marco, el jefe comunal entregó un reconocimiento a Miguel Barbero, distinguido como Quijote Azuleño 2025 por su acción solidaria que permitió iluminar la cruz de la Iglesia Catedral.

Luego, el intendente Nelson Sombra se dirigió a vecinos, vecinas y autoridades con un extenso mensaje en el que destacó los 193 años de historia, la identidad construida colectivamente y la importancia de fortalecer los lazos sociales como base del bienestar comunitario. En su discurso subrayó el rol de las instituciones, los espacios públicos y las políticas que promueven el encuentro, la inclusión y la solidaridad intergeneracional, convocando a renovar el compromiso ciudadano para “seguir construyendo una comunidad unida, empática y participativa”.

Finalizado el mensaje, se cantó el Feliz Cumpleaños a la localidad y se desarrolló el desfile cívico, militar y tradicionalista, que se extendió por la avenida Urioste entre Bidegain y Burgos.

Inauguración de la temporada estival

Más adelante, en el Puente Moto Arias, tras una pasada de kayaks de la Escuela Municipal de Canotaje, se realizó la bendición de las aguas, dejando formalmente inaugurada la temporada de verano 2025–2026 en el Balneario Municipal.

Durante el acto se izó la Bandera Nacional, se realizaron invocaciones religiosas y acompañaron autoridades, trabajadores municipales y guardavidas que prestarán servicio durante el período estival. En ese contexto, el intendente agradeció el trabajo del personal municipal por la puesta en valor del espacio público y destacó la labor de los guardavidas por el cuidado cotidiano de quienes disfrutan del balneario.

Espectáculos musicales y festejo popular

Por la noche, los festejos continuaron con los espectáculos musicales. Ante un gran marco de público, se presentaron integrantes del Taller de Música de Cacharí, la banda Peso Neto y el grupo La Santa Fe, dando cierre a una jornada en la que la ciudad fue protagonista.

Cabe destacar que, a lo largo de las actividades en el Balneario Municipal, participaron emprendedores locales, foodtrucks y feriantes, que acompañaron la propuesta y sumaron color a la celebración del nuevo aniversario de Azul.