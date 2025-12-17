Siniestro vial en Av. Pellegrini y Av Urioste

Durante la madrugada, alrededor de las 4 horas, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de avenida Pellegrini y avenida Urioste, de esta ciudad.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un vehículo Fiat Nuevo Fiorino, color blanco, dominio AB593UQ, conducido por Sergio Reinaldo Bahl (54), y una motocicleta Honda XR 250 cc, dominio 784 EPX, guiada por Joaquín Emanuel Lojo (28).

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde se constató que sus lesiones no presentaban riesgo de vida. En tanto, la acompañante de la motocicleta, Brisa Lejos (21), resultó ilesa.

En el lugar trabajaron personal policial del Destacamento Balneario, y peritos de policía para determinar la mecánica del siniestro.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas”, con intervención de la UFI N° 13 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Adrián Peiretti.