Confirman un caso de rabia en murciélago en Azul

Se confirmó un caso positivo de rabia en un murciélago en nuestra ciudad. El hecho se originó cuando una vecina encontró al animal en el patio de su vivienda, luego de notar que su perro lo observaba con atención. El murciélago estaba vivo pero presentaba movimientos extraños, por lo que decidió entregarlo a Zoonosis para su análisis. Desde el área confirmaron que el resultado fue positivo para rabia.

De inmediato, desde Zoonosis, en conjunto con el Municipio, se activó el protocolo correspondiente, que consiste en la vacunación en anillo en la zona donde se detectó el caso positivo.

En diálogo con Karina Watralik, directora de Zoonosis, explicó: “Ante el caso de rabia positivo en murciélago, se viene realizando la vacunación en anillo, tal como establecen los lineamientos, de forma conjunta entre el Municipio y un equipo del Departamento de Zoonosis Rurales”.

Además, la profesional remarcó la importancia de la vacunación antirrábica y destacó que los vecinos deben mantenerse tranquilos, ya que se cumplen los protocolos establecidos cada vez que se detecta un caso positivo.

Actualmente, se lleva adelante la vacunación preventiva en el sector de 1° de Mayo y Prat, zona donde fue encontrado el animal infectado.