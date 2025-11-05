Confirman un caso de rabia en murciélago en Azul

Con fondos de la Tasa Vial a los combustibles, se reconstruye la bocacalle de España y Rivas
Comenzaron los trabajos en la intersección de España y Rivas, con un plazo de ejecución estimado de 20 días.
Se confirmó un caso positivo de rabia en un murciélago en nuestra ciudad. El hecho se originó cuando una vecina encontró al animal en el patio de su vivienda, luego de notar que su perro lo observaba con atención. El murciélago estaba vivo pero presentaba movimientos extraños, por lo que decidió entregarlo a Zoonosis para su análisis. Desde el área confirmaron que el resultado fue positivo para rabia.
De inmediato, desde Zoonosis, en conjunto con el Municipio, se activó el protocolo correspondiente, que consiste en la vacunación en anillo en la zona donde se detectó el caso positivo.
En diálogo con Karina Watralik, directora de Zoonosis, explicó: “Ante el caso de rabia positivo en murciélago, se viene realizando la vacunación en anillo, tal como establecen los lineamientos, de forma conjunta entre el Municipio y un equipo del Departamento de Zoonosis Rurales”.
Además, la profesional remarcó la importancia de la vacunación antirrábica y destacó que los vecinos deben mantenerse tranquilos, ya que se cumplen los protocolos establecidos cada vez que se detecta un caso positivo.
Actualmente, se lleva adelante la vacunación preventiva en el sector de 1° de Mayo y Prat, zona donde fue encontrado el animal infectado.
Alumnos de la Escuela Secundaria N°8 participaron de una charla sobre reciclaje y separación en origen.
El Municipio y Vialidad Provincial impulsan charlas educativas para promover una cultura de tránsito responsable en las escuelas de Azul.
Continúan investigando a los autores del hurto.
La iniciativa municipal busca fomentar hábitos saludables y el cuidado del ambiente a través de la producción sustentable de alimentos.
Tras el reclamo conjunto de vecinos, Estrellas Amarillas y los intendentes de Azul y Las Flores, Vialidad Nacional confirmó el inicio inmediato de trabajos de bacheo.
Las pérdidas materiales fueron totales.
El auto fue removido en horas del mediodía.
El hecho ocurrió este domingo en horas de la tarde.
El Consejo Escolar de Azul coordina trabajos para optimizar la provisión de gas en el establecimiento.
Pallia brindó un informe ante los concejales en cumplimiento de la Ordenanza 4.117/2018.
Un joven fue trasladado al hospital.
