Con fondos de la Tasa Vial a los combustibles, se reconstruye la bocacalle de España y Rivas

Esta mañana se iniciaron los trabajos de reconstrucción en la bocacalle de España y Rivas, en el marco de la afectación de fondos de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2025.

Las tareas estarán a cargo de la empresa Felor SRL, adjudicataria de la licitación privada para el mantenimiento de dos bocacalles en la ciudad de Azul. El plazo de ejecución se estima en aproximadamente 20 días, tiempo durante el cual se mantendrá el corte total al tránsito en el sector.

Cabe recordar que una obra similar fue realizada en la intersección de Burgos y Roca, donde se habilitará el paso vehicular una vez finalizado el período de fraguado del material. Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial urbana impulsado por el municipio.