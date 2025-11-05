Se activó el protocolo sanitario.
Con fondos de la Tasa Vial a los combustibles, se reconstruye la bocacalle de España y Rivas
Comenzaron los trabajos en la intersección de España y Rivas, con un plazo de ejecución estimado de 20 días.Información general05/11/2025NdA
Esta mañana se iniciaron los trabajos de reconstrucción en la bocacalle de España y Rivas, en el marco de la afectación de fondos de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2025.
Las tareas estarán a cargo de la empresa Felor SRL, adjudicataria de la licitación privada para el mantenimiento de dos bocacalles en la ciudad de Azul. El plazo de ejecución se estima en aproximadamente 20 días, tiempo durante el cual se mantendrá el corte total al tránsito en el sector.
Cabe recordar que una obra similar fue realizada en la intersección de Burgos y Roca, donde se habilitará el paso vehicular una vez finalizado el período de fraguado del material. Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial urbana impulsado por el municipio.
Alumnos de la Escuela Secundaria N°8 participaron de una charla sobre reciclaje y separación en origen.
Se realizaron jornadas de educación vial en la Escuela Secundaria N° 11
El Municipio y Vialidad Provincial impulsan charlas educativas para promover una cultura de tránsito responsable en las escuelas de Azul.
Continúan investigando a los autores del hurto.
La iniciativa municipal busca fomentar hábitos saludables y el cuidado del ambiente a través de la producción sustentable de alimentos.
Tras el reclamo conjunto de vecinos, Estrellas Amarillas y los intendentes de Azul y Las Flores, Vialidad Nacional confirmó el inicio inmediato de trabajos de bacheo.
Incendio destruyó una vivienda en Azul
Las pérdidas materiales fueron totales.
El auto fue removido en horas del mediodía.
El hecho ocurrió este domingo en horas de la tarde.
Alumnos de la Escuela Secundaria N°8 participaron de una charla sobre reciclaje y separación en origen.
Avanzan las obras para modernizar el sistema de gas en la Escuela Primaria N°16
El Consejo Escolar de Azul coordina trabajos para optimizar la provisión de gas en el establecimiento.
El Secretario de Gobierno expuso en el Concejo Deliberante sobre la gestión municipal
Pallia brindó un informe ante los concejales en cumplimiento de la Ordenanza 4.117/2018.
Incidente vial en Arenales y Olavarría
Un joven fue trasladado al hospital.
Se activó el protocolo sanitario.