Accidente en 9 de Julio y Leyría: un menor fue llevado al hospital

En horas del mediodía de este jueves, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles 9 de Julio y Leyría, en la ciudad de Azul.

Por causas que aún se intentan establecer, colisionaron un automóvil Ford Focus de color bordo, dominio DZM 854, conducido por Micael Bongiorno (30), y una motocicleta Zanella ZB 110 cc blanca, dominio A002HEZ, guiada por un menor de 17 años.

A raíz del impacto, el joven motociclista fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que presentaba lesiones que no revisten riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial de CPA, Policía Científica —realizando las pericias correspondientes— y se instruyeron actuaciones caratuladas Lesiones culposas, con intervención de la UFI N°2 a cargo del Dr. Carballo, del Departamento Judicial de Azul.