Incendio de un auto en calles Rauch y Bogliano

Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.
Este jueves se produjo el incendio de un automóvil en la intersección de las calles Rauch y Bogliano. Según trascendió, el siniestro se habría originado a raíz de un cortocircuito, lo que provocó el incendio de un Ford Focus.
Afortunadamente, el conductor del rodado resultó ileso.
En el lugar trabajaron agentes del Cuartel de Bomberos y efectivos del Comando de Patrullas de Azul.
Allanamiento y detención por robo agravado
El joven quedó a disposición de la justicia.
Con desfile, espectáculos musicales y acto protocolar, Azul celebró su 193º Aniversario
La ciudad celebró un nuevo aniversario con una jornada cargada de actividades.
El hecho ocurrió en Azul.
Accidente de tránsito en 25 de Mayo y Mendoza.
Un joven fue aprehendido tras sustraer dinero de una camioneta.
Se desarrollaron en la vecina ciudad de Cacharí.
Buscan garantizar el abastecimiento de gases medicinales en hospitales municipales y CAPS
Accidente de tránsito en Ruta 51
Dos vehículos involucrados en el siniestro.
Charla sobre murciélagos y su abordaje socioambiental en el Salón Cultural
La propuesta permitió reflexionar sobre la importancia de los murciélagos en el equilibrio ambiental.