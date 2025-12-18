Incendio de un auto en calles Rauch y Bogliano

Este jueves se produjo el incendio de un automóvil en la intersección de las calles Rauch y Bogliano. Según trascendió, el siniestro se habría originado a raíz de un cortocircuito, lo que provocó el incendio de un Ford Focus.

Afortunadamente, el conductor del rodado resultó ileso.

En el lugar trabajaron agentes del Cuartel de Bomberos y efectivos del Comando de Patrullas de Azul.