Reunión de CEAL con comisiones vecinales

Inauguraron el Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Zoonosis Rurales
El nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y fortalecer la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas.
Con un importante número de representantes de comisiones vecinales, el jueves por la tarde, se llevó a cabo una reunión en el centro de jubilados Lourdes de la que participaron las autoridades de la CEAL.
La misma fue de gran relevancia para la Cooperativa puesto que el objetivo de esta nueva gestión, es consolidar el vínculo con las comisiones barriales, fortalecer el trabajo articulado con las mismas y tener una cooperativa abocada a su comunidad. De esta manera es posible un trabajo conjunto para atender de manera eficiente y equitativa las necesidades puntuales de cada barrio.
El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo y participación activa, donde cada comisión pudo plantear sus inquietudes. Por parte de la Cooperativa se tomó el compromiso de coordinar los trabajos requeridos y articular junto con el Municipio, para contribuir al desarrollo comunitario y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos.
Participaron los representantes de los barrios: El Sol, Solidaridad, Alfonsina Storni, Del Carmen, Plaza Oubiñas, Villa Suiza, Pedro Burgos, Urioste, Bidegain, Villa Mitre y Carlos Gardel.
Estuvieron presentes por la CEAL, el Pte. del Consejo Daniel Arrastúa, el vicepresidente Dr. Pedro de Luca, el Tesorero Gerardo Lezcano, la Secretaria Marisa Tejeda, los consejeros Eduardo Deluca y Verónica Colman, el asesor legal Dr. Luis Conti, el gerente del servicio eléctrico Ing. Federico Garriz, el responsable de luminotecnia Ing. Luciano Mittidieri, el responsable CEAL agua Ing. Alejandro Laperne y el asesor Ing. Julio Ginepro. Por la Municipalidad Belén Papuk y Martina Duhalde, de la Dirección de Comisiones Vecinales.
Se destacó la importancia de estas reuniones y la necesidad de dar continuidad a las mismas.
El nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y fortalecer la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas.
Funcionarios provinciales y representantes de distintos municipios se reunieron en Azul para avanzar en el diseño de políticas públicas conjuntas frente al cambio climático.
Buscan garantizar el abastecimiento de gases medicinales en hospitales municipales y CAPS
Fernando Gray presentó un amparo para frenar la instalación de ocho peajes en la Ruta 3.
Fue este jueves en horas del mediodía.
Para el uso de las piletas municipales.
El joven quedó a disposición de la justicia.
Guía de Papá Noel para evitar que el “regalo envenenado” vacíe tus cuentas este diciembre.
Los jóvenes solo recibieron heridas leves.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
La investigación continúa informaron fuentes judiciales.
La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales.
El tránsito fue asistido en la zona.
La investigación comenzó en el año 2024.