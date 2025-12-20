Reunión de CEAL con comisiones vecinales

Con un importante número de representantes de comisiones vecinales, el jueves por la tarde, se llevó a cabo una reunión en el centro de jubilados Lourdes de la que participaron las autoridades de la CEAL.

La misma fue de gran relevancia para la Cooperativa puesto que el objetivo de esta nueva gestión, es consolidar el vínculo con las comisiones barriales, fortalecer el trabajo articulado con las mismas y tener una cooperativa abocada a su comunidad. De esta manera es posible un trabajo conjunto para atender de manera eficiente y equitativa las necesidades puntuales de cada barrio.

El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo y participación activa, donde cada comisión pudo plantear sus inquietudes. Por parte de la Cooperativa se tomó el compromiso de coordinar los trabajos requeridos y articular junto con el Municipio, para contribuir al desarrollo comunitario y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

Participaron los representantes de los barrios: El Sol, Solidaridad, Alfonsina Storni, Del Carmen, Plaza Oubiñas, Villa Suiza, Pedro Burgos, Urioste, Bidegain, Villa Mitre y Carlos Gardel.

Estuvieron presentes por la CEAL, el Pte. del Consejo Daniel Arrastúa, el vicepresidente Dr. Pedro de Luca, el Tesorero Gerardo Lezcano, la Secretaria Marisa Tejeda, los consejeros Eduardo Deluca y Verónica Colman, el asesor legal Dr. Luis Conti, el gerente del servicio eléctrico Ing. Federico Garriz, el responsable de luminotecnia Ing. Luciano Mittidieri, el responsable CEAL agua Ing. Alejandro Laperne y el asesor Ing. Julio Ginepro. Por la Municipalidad Belén Papuk y Martina Duhalde, de la Dirección de Comisiones Vecinales.

Se destacó la importancia de estas reuniones y la necesidad de dar continuidad a las mismas.