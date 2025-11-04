Incidente vial en Arenales y Olavarría

El hecho ocurrió este domingo en horas de la tarde.
Este martes, alrededor de las 22:45, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Arenales y Olavarría, en la ciudad de Azul.
Según información oficial, el hecho involucró una camioneta Fiat Toro de color gris, dominio AA302LU, conducida por Marcos Fabián Dadiego, de 61 años, y una motocicleta marca Honda Wave 110 c.c. de color roja, dominio A128YIP, al mando de Thiago Vitale, de 19 años.
Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en dicha esquina, resultando lesionado el motociclista, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. De acuerdo al parte médico, presenta lesiones sin riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal policial del CPA y se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada “Lesiones culposas” con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.
Incendio destruyó una vivienda en Azul
Las pérdidas materiales fueron totales.
Por el hecho el hombre quedó a disposición de la justicia.
Grave accidente entre un auto y una moto
Un joven permanece internado con riesgo de vida.
Un hombre con frondosos antecedentes fue aprehendido por comercio de estupefacientes
Quedó a la espera de cupo en el SPB.
El delito ocurrió en el año 2019 y desde hace 6 años que goza de libertad.
Grave accidente entre un auto y una moto
Un joven permanece internado con riesgo de vida.
Incendio destruyó una vivienda en Azul
Las pérdidas materiales fueron totales.
El auto fue removido en horas del mediodía.
El hecho ocurrió este domingo en horas de la tarde.
Alumnos de la Escuela Secundaria N°8 participaron de una charla sobre reciclaje y separación en origen.
Avanzan las obras para modernizar el sistema de gas en la Escuela Primaria N°16
El Consejo Escolar de Azul coordina trabajos para optimizar la provisión de gas en el establecimiento.
El Secretario de Gobierno expuso en el Concejo Deliberante sobre la gestión municipal
Pallia brindó un informe ante los concejales en cumplimiento de la Ordenanza 4.117/2018.
Incidente vial en Arenales y Olavarría
Un joven fue trasladado al hospital.