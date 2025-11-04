Incidente vial en Arenales y Olavarría

Este martes, alrededor de las 22:45, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Arenales y Olavarría, en la ciudad de Azul.



Según información oficial, el hecho involucró una camioneta Fiat Toro de color gris, dominio AA302LU, conducida por Marcos Fabián Dadiego, de 61 años, y una motocicleta marca Honda Wave 110 c.c. de color roja, dominio A128YIP, al mando de Thiago Vitale, de 19 años.

Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en dicha esquina, resultando lesionado el motociclista, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”. De acuerdo al parte médico, presenta lesiones sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del CPA y se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada “Lesiones culposas” con intervención de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul.