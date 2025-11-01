Incendio destruyó una vivienda en Azul

En horas de la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:30, se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Tapalqué 330. Al lugar acudió personal del Comando de Patrullas Azul tras un llamado de emergencia al 911.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría originado a raíz de un desperfecto en un automóvil que se encontraba en el garaje de la propiedad, propagándose rápidamente y afectando la totalidad de la vivienda.

En el lugar trabajó personal del Cuartel de Bomberos de Azul, que logró controlar y extinguir las llamas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Afortunadamente, el propietario del inmueble, identificado como Ernesto Fabián Agüero, resultó ileso.