Incendio destruyó una vivienda en Azul

En horas de la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:30, se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Tapalqué 330. Al lugar acudió personal del Comando de Patrullas Azul tras un llamado de emergencia al 911.
De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría originado a raíz de un desperfecto en un automóvil que se encontraba en el garaje de la propiedad, propagándose rápidamente y afectando la totalidad de la vivienda.
En el lugar trabajó personal del Cuartel de Bomberos de Azul, que logró controlar y extinguir las llamas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.
Afortunadamente, el propietario del inmueble, identificado como Ernesto Fabián Agüero, resultó ileso.
El delito ocurrió en el año 2019 y desde hace 6 años que goza de libertad.
Ocurrió en 25 de Mayo y Delia Bermay: una joven resultó lesionada.
Accidente de tránsito en Av Mitre y Moreno
Un motociclista resultó con lesiones.
El animal falleció en el lugar del hecho.
Amplia participación y continuidad institucional en la Asamblea General de la Cooperativa Eléctrica de Azul.
La próxima semana las tareas se trasladarán a la intersección de España y Rivas.
Vialidad Rural continúa con tareas de mantenimiento en los caminos del Partido de Azul
Solicitan a los vecinos evitar la circulación durante e inmediatamente después de las lluvias para preservar los caminos.
Se realizaron jornadas de educación vial en la Escuela Secundaria N° 11
El Municipio y Vialidad Provincial impulsan charlas educativas para promover una cultura de tránsito responsable en las escuelas de Azul.
