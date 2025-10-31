Un hombre fue aprehendido por desobediencia y amenazas

En horas de la tarde del viernes, personal policial del Comando de Patrullas de Azul aprehendió a un hombre identificado como Paolo Matías López, de 32 años, acusado de los delitos de desobediencia y amenazas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:40, en una vivienda ubicada en calle 10, tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación de conflicto familiar. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que López había mantenido una fuerte discusión con su pareja y con su madre.

Según informaron, el hombre se encontraba exaltado y se negaba a retirarse del domicilio, llegando a empujar a su madre al suelo frente a los uniformados. Además, habría proferido amenazas de muerte hacia sus familiares.

Ante esta situación, el personal actuante procedió a la aprehensión del sujeto, quien fue trasladado a la Comisaría Primera de Azul, donde se instruyeron actuaciones por “Desobediencia y Amenazas” con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.