Dos menores aprehendidos por el robo de motos en Azul

Este jueves, personal del GTO de la Comisaría Primera logró la aprehensión de dos menores de 17 años acusados de sustraer dos motocicletas desde una cochera ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Lavalle.

De acuerdo a la información oficial, tras tomar conocimiento del hecho y reunir información sobre los posibles autores —dos menores de 17 años—, los efectivos iniciaron una serie de tareas investigativas que permitieron dar con los sospechosos.

Uno de los adolescentes fue hallado en una chacra abandonada ubicada sobre la prolongación de la calle Guaminí, pasando la Ruta Nacional N°3, donde se encontraba con la motocicleta Honda Wave de color blanca con faltantes de carenado, una de las unidades denunciadas como robadas. Por lo que allí se procedió a su aprehensión.

Posteriormente, el personal policial se dirigió a una vivienda de calle San Martín al 1300, donde observaron al otro adolescente abordando otro rodado similar. Al intentar huir hacia el interior del domicilio, fue interceptado por los uniformados. Se comprobó luego que el vehículo era la segunda motocicleta sustraída, una Honda Wave de color gris.

Ambos rodados fueron secuestrados, exhibidos y reconocidos por sus propietarios. Los menores quedaron a disposición de la UFI N°17 del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte, bajo la carátula de “Desobediencia y encubrimiento”. Se labraron las actuaciones correspondientes con intervención de los progenitores y se dio cumplimiento a los recaudos legales.