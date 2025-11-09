Detuvieron al conductor del camión

La Justicia ordenó la detención de Miguel José Mele, de 58 años, en el marco de la investigación por el fallecimiento de Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, ocurrido ayer en calle España, entre Mitre y Belgrano.

El hecho, que inicialmente fue caratulado como homicidio culposo, tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana del sábado, cuando un camión grúa Iveco Daily embistió a una motocicleta Motomel 150 cc, provocando la muerte del motociclista.

Con el avance de las actuaciones y tras la intervención de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Dr. Carballo, la causa fue recaratulada como homicidio simple con dolo eventual, una figura más grave que implica la posibilidad de que el conductor haya actuado con conocimiento del riesgo que asumía.

En ese marco, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda de calle Arenales, donde se concretó la detención de Mele. En el procedimiento también se secuestraron tres teléfonos celulares marca Apple.

El detenido fue notificado de la formación de la causa y trasladado a la Comisaría Primera de Azul, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.