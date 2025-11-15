Un joven de 18 años fue aprehendido tras ser sorprendido en el techo de un comercio

En horas de la madrugada de este sábado, personal policial del Comando de Patrullas Azul intervino en un hecho caratulado como Violación de domicilio, ocurrido en una propiedad ubicada en calle San Carlos al 600.

Según informaron, alrededor de la 1.20, efectivos acudieron al lugar tras un llamado al 911. Al arribar, encontraron a un vecino del lugar que mantenía demorado a Marcos Daniel Negrete, de 18 años, luego de haberlo sorprendido caminando sobre el techo de un comercio.

De acuerdo con el relato, el joven habría intentado descender del techo, quedando trabado en una reja, situación que permitió que el vecino lograra retenerlo hasta la llegada de la policía.

Negrete fue notificado de los artículos 1 y 60 del Código Penal, mientras que el hecho quedó caratulado como Violación de domicilio. La causa es instruida por la UFI Nº 13, a cargo del Dr. Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.