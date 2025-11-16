El siniestro vial ocurrió el 13 de noviembre de 2023.
Inauguraron el cartel de accidentes de ruta 3
Información general16/11/2025
Este domingo, en la rotonda de acceso a Azul ubicada en Ruta 3 y Av. Piazza, se llevó a cabo la inauguración de un nuevo cartel que exhibe las cifras actualizadas de accidentes, personas heridas y fallecidas en la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre San Miguel del Monte y Azul.
La iniciativa fue impulsada y organizada por la agrupación Estrellas Amarillas, junto a Vecinos Autoconvocados por la Autovía Ya y la Fundación CEDA. El objetivo principal de la instalación es visibilizar la gravedad de la situación vial en este corredor, uno de los más transitados de la región, y reforzar la conciencia sobre la importancia de la prevención.
Durante la presentación, los organizadores remarcaron que la difusión permanente de estos datos busca generar impacto en la comunidad y exigir mejoras en materia de infraestructura y seguridad. Asimismo, subrayaron la necesidad de avanzar en la construcción de la Autovía, un reclamo que desde hace años sostienen vecinos y familiares de víctimas de siniestros viales.
El cartel presenta la actualización registrada al 11 de junio de 2025, que refleja la magnitud del problema en el tramo mencionado:
Accidentes: 495
Heridos: 883
Fallecidos: 226
Además, la iniciativa se enmarca dentro del Petitorio Regional, avalado por más de 50.000 vecinos de Azul, Benito Juárez, Chillar, Cacharí, Las Flores, Laprida, Monte, Olavarría, Rauch y Tandil, quienes solicitan de manera urgente medidas concretas para mejorar la seguridad vial en la Ruta 3.
