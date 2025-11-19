El Servicio de Rehabilitación del Hospital Pintos impulsa la participación deportiva

El Municipio recuperó y adaptó vehículos propios para reemplazar servicios tercerizados, logrando un ahorro millonario sin afectar la atención en áreas clave como rehabilitación y salud.
El Municipio de Azul informó que el equipo de profesionales de Educación Física del Servicio Interdisciplinario de Rehabilitación del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” desarrolló durante este año una nueva línea de trabajo orientada al deporte adaptado. La iniciativa consiste en preparar y acompañar a los concurrentes para participar en competencias deportivas, puntualmente en los Juegos Bonaerenses.
En este marco, el profesor Martín Goicochea detalló que “se nos ocurrió buscar la parte deportiva y motivacional, que nos fue llevando hasta lograr llegar a un torneo provincial y buscarle la vuelta que muchos de los chicos que vienen encontraron un deporte de acuerdo a sus posibilidades”.
Asimismo, explicó que este proceso es posible gracias al abordaje integral que reciben los participantes: “Nosotros llegamos a hacer este trabajo gracias a que ellos día a día pasan por diferentes terapias —ocupacional, fonoaudiología, kinesiología—. Otra cosa que nosotros hacemos diariamente es trabajar la parte de coordinación, equilibrio, musculación”.
Por su parte, la profesora Stefanía Rabazzano subrayó que el grupo participó en las disciplinas de atletismo, natación y boccia. “Para esto empezamos a sumar a otros profes trabajando con el área de Deportes. En lo que es atletismo se sumó Julio Piñero y tenemos siempre el acompañamiento de Flor Camerini en lo que es discapacidad”, indicó. Además, destacó la colaboración de Juan Pablo Duport, de Hidrostar, quien facilitó las instalaciones para llevar adelante los entrenamientos de natación.
Los representantes del servicio en los Juegos Bonaerenses fueron Ignacio Lizarraga, José Vázquez, Tábata Bohn, Natalia Pane y Ana Paula Arriguez. Todos alcanzaron la instancia regional, excepto Lizarraga, quien llegó a la final y obtuvo medalla de bronce en natación PCD; y Bohn, que fue preseleccionada para integrar la Selección Nacional de lanzamiento en taburete, a partir de su destacada actuación.
Esta mañana, autoridades del hospital mantuvieron un encuentro con los y las integrantes del proyecto, donde remarcaron la importancia y el orgullo que genera esta iniciativa, tanto para la comunidad de Azul como para el propio efector de salud. Asimismo, manifestaron el deseo de que el servicio continúe creciendo e incorporando nuevas propuestas que fortalezcan el desarrollo deportivo y personal de sus concurrentes.
El gobernador bonaerense inauguró la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia y entregó patrulleros y motos para reforzar la seguridad en el distrito.
Azul contará con un parque solar
El Gobierno bonaerense, a través del programa PROINGED, adjudicó la construcción de un parque solar en Azul.
“Un Abrazo para los Amigos” destinó 26 millones de pesos para la remodelación de espacios y baños del establecimiento.
Buscan garantizar las condiciones adecuadas para educarse.
El intendente Sombra encabezó el acto en homenaje a trabajadores municipales.
El hecho ocurrió el pasado lunes 10 de noviembre.
Dos veces detenido en 24 horas.
No hubo heridos.
Despiste y vuelco en Av. Mujica
Un hombre resultó con lesiones sin riesgo de vida.
Accidente de tránsito en Ruta 3
Un hombre fue trasladado al hospital.
En la vivienda había rejas y eso no impidió que los menores cometieran el robo.
El detenido quedó alojado en dependencia policial.
Fueron donadas al Hospital Materno Infantil de Azul.