El Servicio de Rehabilitación del Hospital Pintos impulsa la participación deportiva

El Municipio de Azul informó que el equipo de profesionales de Educación Física del Servicio Interdisciplinario de Rehabilitación del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” desarrolló durante este año una nueva línea de trabajo orientada al deporte adaptado. La iniciativa consiste en preparar y acompañar a los concurrentes para participar en competencias deportivas, puntualmente en los Juegos Bonaerenses.

En este marco, el profesor Martín Goicochea detalló que “se nos ocurrió buscar la parte deportiva y motivacional, que nos fue llevando hasta lograr llegar a un torneo provincial y buscarle la vuelta que muchos de los chicos que vienen encontraron un deporte de acuerdo a sus posibilidades”.

Asimismo, explicó que este proceso es posible gracias al abordaje integral que reciben los participantes: “Nosotros llegamos a hacer este trabajo gracias a que ellos día a día pasan por diferentes terapias —ocupacional, fonoaudiología, kinesiología—. Otra cosa que nosotros hacemos diariamente es trabajar la parte de coordinación, equilibrio, musculación”.

Por su parte, la profesora Stefanía Rabazzano subrayó que el grupo participó en las disciplinas de atletismo, natación y boccia. “Para esto empezamos a sumar a otros profes trabajando con el área de Deportes. En lo que es atletismo se sumó Julio Piñero y tenemos siempre el acompañamiento de Flor Camerini en lo que es discapacidad”, indicó. Además, destacó la colaboración de Juan Pablo Duport, de Hidrostar, quien facilitó las instalaciones para llevar adelante los entrenamientos de natación.

Los representantes del servicio en los Juegos Bonaerenses fueron Ignacio Lizarraga, José Vázquez, Tábata Bohn, Natalia Pane y Ana Paula Arriguez. Todos alcanzaron la instancia regional, excepto Lizarraga, quien llegó a la final y obtuvo medalla de bronce en natación PCD; y Bohn, que fue preseleccionada para integrar la Selección Nacional de lanzamiento en taburete, a partir de su destacada actuación.

Esta mañana, autoridades del hospital mantuvieron un encuentro con los y las integrantes del proyecto, donde remarcaron la importancia y el orgullo que genera esta iniciativa, tanto para la comunidad de Azul como para el propio efector de salud. Asimismo, manifestaron el deseo de que el servicio continúe creciendo e incorporando nuevas propuestas que fortalezcan el desarrollo deportivo y personal de sus concurrentes.