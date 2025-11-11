El intendente Sombra recorrió el Centro de Jubilados Lourdes

Azul contará con un parque solar
El Gobierno bonaerense, a través del programa PROINGED, adjudicó la construcción de un parque solar en Azul.
Este mediodía, el intendente Nelson Sombra visitó el Centro de Jubilados Lourdes, donde junto a la presidenta de la comisión directiva, Araceli Gaitán, y representantes locales de la fundación “Un Abrazo para los Amigos”, entre ellas Claudia Castro, recorrieron las instalaciones recientemente reacondicionadas gracias al aporte de la mencionada entidad.
La fundación donó un monto de 26 millones de pesos que permitió concretar la refacción del salón donde se desarrollan los talleres y la remodelación e instalación de nueve baños. Los trabajos fueron administrados por referentes locales, quienes supervisaron las tareas en cada etapa.
Durante la recorrida, el jefe comunal dialogó con los integrantes de la comisión y con los concurrentes, destacando la importancia de las obras y el acompañamiento de la fundación, que continúa impulsando el desarrollo de la comunidad azuleña. En este marco, Sombra subrayó la labor de Math Roijen, presidente de “Un Abrazo para los Amigos”, por su compromiso sostenido con las instituciones de Azul.
Además, visitaron el sector de huerta del Centro, donde conversaron sobre los proyectos en marcha y las actividades que llevan adelante los jubilados.
El intendente felicitó al Centro de Jubilados Lourdes y a la fundación por el trabajo conjunto y por continuar invirtiendo en el fortalecimiento de espacios de contención y participación. Asimismo, agradeció el acompañamiento y la dedicación de quienes hacen posible el crecimiento de estas instituciones locales.
Actualmente, el Centro de Jubilados Lourdes recibe a cerca de 90 personas que participan en talleres de teatro, memoria, manualidades, gimnasia, yoga y folklore. En la sede también funciona la Escuela Nº 703 de Adultos Mayores, que brinda formación y actividades educativas adaptadas a esta etapa de la vida.
El Gobierno bonaerense, a través del programa PROINGED, adjudicó la construcción de un parque solar en Azul.
Buscan garantizar las condiciones adecuadas para educarse.
El intendente Sombra encabezó el acto en homenaje a trabajadores municipales.
Pallia brindó un informe ante los concejales en cumplimiento de la Ordenanza 4.117/2018.
El Consejo Escolar de Azul coordina trabajos para optimizar la provisión de gas en el establecimiento.
Permitirá una mayor participación ciudadana en la planificación y el desarrollo del sector en Azul.
El deceso se produjo en el lugar del hecho.
En el hecho falleció un hombre de 46 años.
Además reclaman por el pedido de autovia en la ruta 3.
Arrestaron al acusado de homicidio simple con dolo eventual tras un incidente de tránsito.
Por suerte, el conductor resultó ileso.
El intendente Sombra encabezó el acto en homenaje a trabajadores municipales.
Jugadores azuleños obtuvieron importantes resultados y clasificaron a la final provincial interligas en Tigre.
Buscan garantizar las condiciones adecuadas para educarse.