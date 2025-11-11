El intendente Sombra recorrió el Centro de Jubilados Lourdes

Este mediodía, el intendente Nelson Sombra visitó el Centro de Jubilados Lourdes, donde junto a la presidenta de la comisión directiva, Araceli Gaitán, y representantes locales de la fundación “Un Abrazo para los Amigos”, entre ellas Claudia Castro, recorrieron las instalaciones recientemente reacondicionadas gracias al aporte de la mencionada entidad.

La fundación donó un monto de 26 millones de pesos que permitió concretar la refacción del salón donde se desarrollan los talleres y la remodelación e instalación de nueve baños. Los trabajos fueron administrados por referentes locales, quienes supervisaron las tareas en cada etapa.

Durante la recorrida, el jefe comunal dialogó con los integrantes de la comisión y con los concurrentes, destacando la importancia de las obras y el acompañamiento de la fundación, que continúa impulsando el desarrollo de la comunidad azuleña. En este marco, Sombra subrayó la labor de Math Roijen, presidente de “Un Abrazo para los Amigos”, por su compromiso sostenido con las instituciones de Azul.

Además, visitaron el sector de huerta del Centro, donde conversaron sobre los proyectos en marcha y las actividades que llevan adelante los jubilados.

El intendente felicitó al Centro de Jubilados Lourdes y a la fundación por el trabajo conjunto y por continuar invirtiendo en el fortalecimiento de espacios de contención y participación. Asimismo, agradeció el acompañamiento y la dedicación de quienes hacen posible el crecimiento de estas instituciones locales.

Actualmente, el Centro de Jubilados Lourdes recibe a cerca de 90 personas que participan en talleres de teatro, memoria, manualidades, gimnasia, yoga y folklore. En la sede también funciona la Escuela Nº 703 de Adultos Mayores, que brinda formación y actividades educativas adaptadas a esta etapa de la vida.