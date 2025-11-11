Azul contará con un parque solar

El Municipio de Azul informa que el gobierno bonaerense, a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (PROINGED), adjudicó la construcción de cinco nuevos parques solares en la provincia de Buenos Aires, uno de los cuales estará ubicado en la localidad de 16 de Julio.

Con una inversión total de 2,4 millones de dólares, las obras se desarrollarán en Coronel Rosales, Azul, Punta Indio, San Cayetano y Alberti, como parte del Plan de Generación Distribuida Solar que impulsa el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia junto al Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA).

Cabe destacar que el financiamiento de los proyectos ejecutados por dicho programa proviene de los fondos de la tarifa eléctrica destinados a las energías renovables.

Desarrollo local y acerca del Plan de Generación Distribuida Solar

En el caso de Azul, el parque solar estará ubicado en 16 de Julio y contará con una potencia de 300 kWp. Esta iniciativa se suma a los 26 parques solares ya operativos en territorio provincial.

El Plan de Generación Distribuida Solar tiene como fin fortalecer el servicio eléctrico en zonas rurales y semiurbanas, generando diferentes beneficios, los cuales se detallan a continuación:

-Inyectar energía cerca de los centros de consumo, reduciendo pérdidas por transporte.

-Sustituir generación diesel por energía renovable.

-Aumentar la oferta eléctrica para emprendimientos productivos y desarrollo local.

-Brindar soluciones energéticas sustentables con plazos de ejecución más breves que las obras tradicionales de alta tensión.

Además, en los parques de Coronel Rosales y San Cayetano se incorporará un sistema de almacenamiento en baterías de litio, permitiendo abastecer la demanda energética fuera del horario solar.