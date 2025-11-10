Reconocimiento a empleados municipales por 25 años de servicio

Esta mañana, en el Complejo Cultural San Martín, se llevó a cabo el acto de reconocimiento a agentes municipales por sus 25 años de servicio, en el marco de la conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Nelson Sombra, la presidenta del Concejo Deliberante Pilar Álvarez y funcionarios del Ejecutivo local, quienes realizaron la tradicional entrega de medallas. Además, participaron trabajadores, representantes sindicales, autoridades y familiares de los homenajeados.

Durante su discurso, el jefe comunal expresó: “Es una alegría enorme, un placer, un honor y un orgullo. Este es un acto que lo tomo con mucho respeto porque cada uno y cada una de ustedes es un engranaje fundamental en la administración pública”.

Asimismo, destacó el valor del trabajo cotidiano del personal municipal: “Somos trabajadores públicos de cara a una comunidad. Nos debemos a ella, y el reconocimiento que cada uno espera, más allá de este acto protocolar, tiene que ser el de su propia comunidad”.

Sombra subrayó la importancia de la función pública al señalar que “los intendentes vamos cambiando, pero ustedes son un cimiento clave en el funcionamiento de la comunidad”. Y agregó: “El Estado es una gran empresa de servicios. Tenemos que brindar respuestas todo el tiempo para que la sociedad se desarrolle, y son ustedes los artífices de que eso suceda”.

Finalmente, el intendente remarcó el valor de la experiencia adquirida por los empleados con larga trayectoria: “Hay mucha experiencia que es fundamental para los tiempos que vienen. Ojalá que tengan ganas de dar todo lo que han aprendido y que la propia comunidad los reconozca”.

Los homenajeados

En la oportunidad, fueron reconocidos los siguientes trabajadores y trabajadoras municipales:

Roberto Ismael Navarro, Abel Armando Pardo, Jorge Daniel Álvarez, Raúl Edgardo Rodríguez, Marcelo Fabián Morón, Alexis Pablo David Madonia, Liliana Marcela Severiens, Pablo Roberto Fernández, Paola Andrea Collazo, Pablo Alberto Rivera, Marcela Isabel Ventimiglia, María de los Ángeles García, Mónica Mabel Rodríguez, Alicia Griselda Palacios, Graciela Beatriz Blanco, Beatriz Lucía Monsalvo, María Rosa Orajovac, Laura Alejandra Sombra, Natalia Elizabeth Monte, Alejandra Lorena Casiraghi, Marcelo Raúl Ibarra y Edgardo Daniel Baygorria.

También fueron homenajeados Enrique Aníbal Navarro, Oscar Abel Mujica, Mario José Del Valle, Mario Alberto Tapia, Rubén Oscar Borrelli, Oscar Alberto Pantaleón, Víctor Hugo Ducca, María de los Ángeles Sosa, María Luján Canalichio, Claudio Fabricio Rodríguez, Dora Inés López, Nancy Elizabeth Herrera, María Alejandra Bianco, Nancy Edith Ahmed, María Julia Esther Cabrera, Diego Omar Sañico, Jorge Daniel Marino, Florencia Graciela Boero, Erica Elichiri, Guillermo Alberto Robledo, Marcelo Ricardo Vissaggio, Antonio Sebastián Zappulla, Valeria Liliana Costa, Marcela Cristina Milutinovich, Karina Elizabeth Villarreal, Celinda Queupán, Juan Carlos Aguirre y Daniel González.