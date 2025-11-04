Avanzan las obras para modernizar el sistema de gas en la Escuela Primaria N°16

El Consejo Escolar de Azul informó que se están llevando adelante tareas en la sede de la Escuela Primaria N°16, con el objetivo de modernizar el sistema de provisión de gas y garantizar un servicio más eficiente y seguro para toda la comunidad educativa.

En esta etapa, se avanza en la implementación de un sistema de gas a granel, a partir de un trabajo articulado con la empresa YPF Gas.

Como parte de los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos, fue necesario retirar una planta de gran tamaño, construir una platea de hormigón y colocar un cerco perimetral que delimite el área de trabajo.

Una vez finalizadas estas intervenciones, se procederá a concretar la conexión definitiva del servicio, lo que permitirá mejorar las condiciones edilicias y de funcionamiento del establecimiento educativo.