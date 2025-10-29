Gestiones para reparar la ruta nacional 3

Esta tarde, en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo una reunión entre funcionarios nacionales, representantes locales y vecinos para analizar la crítica situación que presenta la Ruta Nacional Nº 3 en los tramos que atraviesan los partidos de Azul y Las Flores.

Del encuentro participaron el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; los intendentes de Azul, Nelson Sombra, y de Las Flores, Alberto Gelené; junto a miembros de los grupos Vecinos Autoconvocados por la Autovía en la Ruta 3 y Estrellas Amarillas.

Durante la reunión, los asistentes expusieron la gravedad del estado actual de la traza, destacando la peligrosidad que representa para los conductores y la urgencia de avanzar en obras que garanticen la seguridad y transitabilidad del corredor vial.

En este sentido, Campoy confirmó la continuidad de la obra de ampliación con duplicación de calzada en el tramo que va desde San Miguel del Monte hasta Gorchs, proyecto que cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Sin embargo, aclaró que el trayecto que se extiende hasta Azul no está contemplado dentro de los trabajos en ejecución.

Respecto a mejoras complementarias como la instalación de luminarias o la construcción de rotondas, el funcionario nacional señaló que deberán abordarse en el marco de nuevas concesiones viales. Asimismo, se comprometió a cumplir con las tareas que competen directamente a Vialidad Nacional, especialmente en lo que respecta al mantenimiento y conservación de la Ruta 3.

Al finalizar el encuentro, el intendente Nelson Sombra destacó la importancia del espacio de diálogo y la participación ciudadana:

“Acompañamos a Estrellas Amarillas y a los Autoconvocados, quienes pudieron hablar con el Administrador y opinar sobre una cuestión trascendental para la accesibilidad de las personas. Las rutas no tienen banderías políticas porque sirven a la comunicación y al desarrollo del país. Este debería ser un punto que, como política de Estado, trascienda los gobiernos”, expresó.