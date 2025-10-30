Avanza el desarrollo del Sector Industrial Planificado de Azul con nuevas obras de infraestructura

Este mediodía, el director de Desarrollo Industrial de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Mari, junto al subsecretario de Producción, Comercio e Innovación de la comuna, Carlos Pagano, recorrieron la obra recientemente finalizada en el Sector Industrial Planificado de Azul (SIPA).

La intervención consistió en la colocación de un cerco perimetral en todo el predio, con una extensión de 2.200 metros lineales. Los trabajos incluyeron la instalación de postes de refuerzo de hormigón, alambres lisos, torniquetes y púas, además de las correspondientes tareas de sujeción, garantizando mayor seguridad y delimitación del espacio.

El funcionario provincial constató la finalización de la obra, lo que habilita al Municipio a presentar un nuevo expediente para avanzar con futuras obras de infraestructura en el sector.

La iniciativa demandó una inversión de $80.073.202,05, financiada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, y ejecutada por la empresa Campos del Centro SRL.

Con esta mejora, se busca fortalecer las condiciones para el desarrollo industrial en Azul. En este sentido, se proyectan nuevas intervenciones complementarias, vinculadas a la hidráulica y a la portada de acceso del predio.

Estas acciones se suman a la reciente incorporación de un transformador eléctrico, considerado un componente clave para impulsar el crecimiento económico, industrial y empresarial del Partido.

Finalmente, las autoridades mantuvieron una reunión con el intendente Nelson Sombra, en la que dialogaron sobre las obras en curso y asumieron compromisos para continuar consolidando el desarrollo productivo local.