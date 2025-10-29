Ruta 3: tras la reunión en Vialidad, anuncian bacheo y reparaciones

Quinta Reunión de Coordinación Jurisdiccional para la Persecución Penal
Tras el reclamo conjunto de vecinos, Estrellas Amarillas y los intendentes de Azul y Las Flores, Vialidad Nacional confirmó el inicio inmediato de trabajos de bacheo.
Este miércoles, el intendente de Azul, Nelson Sombra, junto a vecinos autoconvocados por la autovía en la Ruta 3 y representantes de Estrellas Amarillas, mantuvo una reunión con autoridades de Vialidad Nacional para exponer la crítica situación que presenta la ruta entre Azul y Las Flores. También participó del encuentro el intendente de Las Flores.
Según informaron los asistentes, desde el organismo se comunicó que en los próximos días comenzarán las tareas de reparación a cargo de Corredores Viales, mientras que el lunes un equipo de Vialidad Nacional iniciará trabajos de bacheo en el tramo comprendido entre Las Flores y Azul.
Asimismo, se adelantó que en aproximadamente tres meses se llevará a cabo la licitación para la obra integral de la traza, que permitirá una mejora sustancial en las condiciones de circulación y seguridad vial.
Por otro lado, trascendió que las autoridades de Vialidad Nacional habrían pedido disculpas por la respuesta emitida anteriormente por un abogado del organismo, aclarando que dicha postura no refleja el pensamiento ni la posición oficial de la institución.
