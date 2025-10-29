Puesta en valor de la pileta del CEF de Cacharí de cara a la temporada de verano

El Consejo Escolar de Azul informó que se están llevando adelante importantes tareas de reacondicionamiento en la pileta perteneciente al Centro de Educación Física (CEF) de Cacharí. Este espacio será sede, durante el verano, de las actividades acuáticas de la Escuela de Verano, las propuestas del propio CEF y la tradicional pileta libre, una iniciativa muy esperada por los niños y las familias de la localidad.

Los trabajos comprenden el corte de pasto y el emprolijado de los cercos perimetrales, con el objetivo de brindar un entorno más seguro y agradable para los asistentes. Además, se entregó una nueva bomba junto con un filtro de gran capacidad, que permitirá asegurar la pureza y el mantenimiento del agua durante toda la temporada estival.

Actualmente, personal especializado se encuentra realizando la instalación de estos equipos. Una vez concluidas estas tareas, se procederá al vaciado y posterior pintura de la pileta, en preparación para la inminente apertura del espacio recreativo.

Desde el Consejo Escolar destacaron que estas acciones se enmarcan en el compromiso permanente de mantener y mejorar los espacios educativos y recreativos del distrito, entendiendo que cada avance representa más oportunidades para el disfrute, la inclusión y el aprendizaje de niños y jóvenes.