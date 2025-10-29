El Municipio de Azul colocó nueva cartelería informativa en la Plaza San Martín, con el objetivo de poner en valor este espacio público emblemático y difundir su historia. Los carteles fueron instalados en las esquinas de Burgos e Yrigoyen y de Colón y San Martín.

Las piezas brindan información sobre la declaración de la plaza como Monumento Histórico Nacional en 2014, a través del Decreto N°1138, así como sobre las distintas denominaciones y funciones que tuvo a lo largo del tiempo: en 1832 fue Plaza Mayor, luego Plaza de las Carretas, en 1878 Plaza Colón y, desde 1939, Plaza San Martín.

Las imágenes incluidas fueron recuperadas de la Hemeroteca del Museo Squirru, con la colaboración de Susana Uriarte, mientras que las referencias históricas se tomaron del libro “Historia de la Arquitectura de Azul”, de Augusto Rocca, disponible en la misma institución.

Además, la señalética incorpora un código QR que permite acceder a información turística del Partido de Azul, con contenidos sobre gastronomía, alojamiento, circuitos y la agenda de actividades de fin de semana, entre otros datos de interés.