Increíble: para Vialidad Nacional, la Ruta 3 en Azul está en buen estado y sin pozos
Seguramente, desde Vialidad Nacional hace mucho tiempo que no circulan por la Ruta 3.
Los nuevos carteles destacan el valor patrimonial de la Plaza San Martín e incorporan un código QR con información turística y cultural del Partido de Azul.Actualidad29/10/2025NdA
El Municipio de Azul colocó nueva cartelería informativa en la Plaza San Martín, con el objetivo de poner en valor este espacio público emblemático y difundir su historia. Los carteles fueron instalados en las esquinas de Burgos e Yrigoyen y de Colón y San Martín.
Las piezas brindan información sobre la declaración de la plaza como Monumento Histórico Nacional en 2014, a través del Decreto N°1138, así como sobre las distintas denominaciones y funciones que tuvo a lo largo del tiempo: en 1832 fue Plaza Mayor, luego Plaza de las Carretas, en 1878 Plaza Colón y, desde 1939, Plaza San Martín.
Las imágenes incluidas fueron recuperadas de la Hemeroteca del Museo Squirru, con la colaboración de Susana Uriarte, mientras que las referencias históricas se tomaron del libro “Historia de la Arquitectura de Azul”, de Augusto Rocca, disponible en la misma institución.
Además, la señalética incorpora un código QR que permite acceder a información turística del Partido de Azul, con contenidos sobre gastronomía, alojamiento, circuitos y la agenda de actividades de fin de semana, entre otros datos de interés.
Seguramente, desde Vialidad Nacional hace mucho tiempo que no circulan por la Ruta 3.
El quirófano móvil permanecerá entre 30 y 40 días en el Parque Municipal, brindando castraciones gratuitas para perros y gatos.
Comunicado del equipo de ROAS SACIF.
Por Lucas Moyano – Especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital.
Los recipientes serán colocados en distintos barrios para acompañar las acciones de separación de residuos.
Avanza en Azul el proceso de selección para nuevos aspirantes a la Policía Bonaerense.
Un motociclista resultó con lesiones.
Ocurrió en 25 de Mayo y Delia Bermay: una joven resultó lesionada.
Además dialogó con los integrantes y destacó el trabajo inclusivo que se realiza en el espacio.
Los nuevos carteles destacan el valor patrimonial de la Plaza San Martín e incorporan un código QR con información turística y cultural del Partido de Azul.
Tras el reclamo conjunto de vecinos, Estrellas Amarillas y los intendentes de Azul y Las Flores, Vialidad Nacional confirmó el inicio inmediato de trabajos de bacheo.
Avanzan las tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en la pileta del Centro de Educación Física de Cacharí.
El delito ocurrió en el año 2019 y desde hace 6 años que goza de libertad.
Vialidad Nacional se comprometió a garantizar el mantenimiento.