Avanza en Azul la implementación de políticas habitacionales locales

El encuentro se realizará el jueves 30 de octubre en el Concejo Deliberante y abordará el proyecto de creación del Instituto Mixto de Turismo.
El Municipio de Azul informó que se encuentran en marcha diversas políticas habitacionales, tal como lo anunció el intendente Nelson Sombra, en el marco del ordenamiento comunal y del Registro Único de Demanda Habitacional.
Estas líneas de acción incluyen la entrega de subsidios y microcréditos para mejoras en viviendas, así como el acceso a lotes con servicios en los barrios Chacras de Bruno y SOCOA.
Durante los últimos dos meses, 30 familias de la ciudad fueron asistidas con materiales mediante subsidios, que se suman a las más de 120 que ya recibieron acompañamiento desde el inicio de la gestión. En tanto, en las localidades del Partido, 15 familias recibieron techos y aguardan nuevas entregas de insumos para infraestructura básica.
Por otra parte, 25 familias accedieron a microcréditos que oscilan entre los 700 mil y 950 mil pesos, según los ingresos del grupo familiar. En total, el municipio destinó más de 50 millones de pesos a estas políticas, financiadas íntegramente con recursos propios.
En relación al acceso a la tierra, se recepcionaron más de 500 solicitudes para los 50 lotes disponibles, cuya adjudicación se realizará mediante un sorteo público y transparente.
De esta manera, la comuna continúa impulsando acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de las vecinas y vecinos, promover la economía local y garantizar el derecho al acceso a la vivienda.
El Municipio ejecuta obras de drenaje y mantenimiento para mejorar la circulación en sectores afectados por las lluvias.
El intendente recibió un alcoholímetro y Pases Libres Multimodales, y avanzó en acuerdos para señalización y capacitaciones viales.
Reunión del COPRET en Azul para fortalecer la articulación entre educación, trabajo y producción
La mesa local del COPRET avanzó en la planificación de la oferta de formación laboral en Azul.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense junto al Municipio y la AECA
Estuvo acompañada por referentes locales.
El tránsito continúa interrumpido.
Increíble: para Vialidad Nacional, la Ruta 3 en Azul está en buen estado y sin pozos
Seguramente, desde Vialidad Nacional hace mucho tiempo que no circulan por la Ruta 3.
Quinta Reunión de Coordinación Jurisdiccional para la Persecución Penal
Se realizó en Azul.
Son para pacientes oncológicos del Hospital Pintos.
Más de 50 millones de pesos fueron destinados a programas de subsidios, microcréditos y acceso a lotes con servicios