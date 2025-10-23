Avanza en Azul la implementación de políticas habitacionales locales

El Municipio de Azul informó que se encuentran en marcha diversas políticas habitacionales, tal como lo anunció el intendente Nelson Sombra, en el marco del ordenamiento comunal y del Registro Único de Demanda Habitacional.

Estas líneas de acción incluyen la entrega de subsidios y microcréditos para mejoras en viviendas, así como el acceso a lotes con servicios en los barrios Chacras de Bruno y SOCOA.

Durante los últimos dos meses, 30 familias de la ciudad fueron asistidas con materiales mediante subsidios, que se suman a las más de 120 que ya recibieron acompañamiento desde el inicio de la gestión. En tanto, en las localidades del Partido, 15 familias recibieron techos y aguardan nuevas entregas de insumos para infraestructura básica.

Por otra parte, 25 familias accedieron a microcréditos que oscilan entre los 700 mil y 950 mil pesos, según los ingresos del grupo familiar. En total, el municipio destinó más de 50 millones de pesos a estas políticas, financiadas íntegramente con recursos propios.

En relación al acceso a la tierra, se recepcionaron más de 500 solicitudes para los 50 lotes disponibles, cuya adjudicación se realizará mediante un sorteo público y transparente.

De esta manera, la comuna continúa impulsando acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de las vecinas y vecinos, promover la economía local y garantizar el derecho al acceso a la vivienda.