Avanza la creación del Instituto Mixto de Turismo de Azul

Ayer, en el recinto del Concejo Deliberante, se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa de Promoción Turística de Azul, con el propósito de avanzar en la elaboración del Proyecto de Ordenanza que establecerá el Instituto Mixto de Turismo de Azul. Esta iniciativa busca promover la participación ciudadana en los procesos de planificación y desarrollo turístico del Partido.

Del encuentro participaron el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano; el director de Turismo, Pedro Stancanelli; los concejales María Inés Laurini y Xavier Cabrera Cisneros; junto a representantes del Colegio de Profesionales de Turismo, la Subcomisión de Turismo del CEDA, prestadores turísticos, entidades intermedias, artesanos, organizadores de eventos y vecinos vinculados a la actividad. También estuvieron presentes estudiantes del curso de Coordinador Turístico del Centro de Formación Laboral N° 401.

Durante la jornada, Pagano realizó una exposición introductoria sobre el funcionamiento de un ente mixto de turismo, detallando sus objetivos, estructura y fuentes de financiamiento. En tanto, la concejal Laurini explicó la necesidad de que el Instituto se constituya mediante una ordenanza y describió el procedimiento legislativo correspondiente.

Como resultado de la reunión, se acordó unificar el proyecto elaborado por la comuna con el presentado anteriormente por el CEDA, con el fin de articular ambos documentos y presentar una propuesta consensuada en el próximo encuentro de la Mesa.