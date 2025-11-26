Oferta o Truco: Claves para evitar estafas durante el Black Friday

El Black Friday 2025, que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, volverá a ser una oportunidad para acceder a descuentos y realizar compras anticipadas de cara a las fiestas. Sin embargo, junto al entusiasmo de los consumidores también crece el acecho de los ciberdelincuentes, que encuentran en estas fechas el escenario ideal para actuar.

Según explica el especialista Lucas Moyano, el problema no reside únicamente en los métodos utilizados por los estafadores, sino en la velocidad con la que los usuarios intentan aprovechar las ofertas. “El apuro es su mejor herramienta”, advierte. Los delincuentes digitales perfeccionaron al extremo sus técnicas: clonan páginas de tiendas reconocidas, replican logos, colores y mensajes urgentes, todo con el objetivo de que la emoción del descuento haga bajar la guardia y el usuario entregue, sin notarlo, datos bancarios, claves o incluso realice transferencias.

La lógica detrás del engaño es simple. Cuanto mayor es la urgencia del comprador por obtener la “mega oferta”, menor es su capacidad de detectar señales de estafa. Y estos ataques no apuntan a vulnerar computadoras, sino mentes: manipulan emociones como el apuro, el estrés y el temor a perder una oportunidad.

¿Cómo operan los estafadores? Tres pasos del engaño

Los ataques más frecuentes se basan en la Ingeniería Social, una técnica que aprovecha el cansancio, la prisa y la falta de verificación. Moyano detalla los tres mecanismos más comunes:

1. La falsa identidad (el clon)

Los delincuentes crean sitios idénticos a los de tiendas conocidas o envían correos electrónicos que parecen oficiales. Allí solicitan iniciar sesión o pagar. En ese instante, las claves y datos bancarios quedan en manos de los estafadores.

2. La alerta urgente (el pánico)

Correos o mensajes que advierten “Oferta Flash”, “Oferta Relámpago” o “Problemas con tu envío”. La intención es generar nerviosismo para que el usuario actúe sin pensar y siga enlaces peligrosos.

3. Explotar el estrés

Mensajes que presionan con frases como “últimas horas” o “solo por hoy” buscan bajar la guardia. Bajo estrés, el usuario acepta ofertas que en frío descartaría por obvias señales de fraude.

Cómo protegerte durante el Black Friday

En un contexto donde “los estafadores son rápidos y los reguladores lentos”, Moyano señala que la principal defensa es la prevención del propio usuario. Estas son sus recomendaciones esenciales:

Confirmar la participación oficial del sitio en el Black Friday, especialmente cuando se trata de tiendas menos conocidas.

Verificar siempre los enlaces, accediendo de manera directa a los sitios oficiales y evitando ingresar desde correos o mensajes.

Desconfiar de los precios demasiado bajos. Si una oferta es muy inferior al valor real y no coincide con otros comercios, debe encenderse la alerta.

No hacer clic automático. Nunca ingresar claves o datos sensibles desde enlaces enviados por mail, SMS o WhatsApp. Lo seguro es escribir manualmente la dirección de la tienda en el navegador.

Revisar la barra de direcciones antes de pagar. Debe figurar “https://” y el nombre del sitio correctamente escrito. Un error de una letra puede ser la trampa.

No entregar datos por urgencia. Ni bancos ni comercios serios solicitan claves, contraseñas o PIN para “verificar identidad” por medio de mensajes o llamadas.

La mejor defensa: la calma

Moyano concluye con una advertencia contundente: “En la era de la prisa digital, la calma es tu mejor defensa”. Mantener la cautela, revisar con atención y evitar compras impulsivas puede ser la diferencia entre aprovechar una buena oferta o convertirse en víctima de una estafa.

Un mensaje claro y oportuno ante un evento que mueve millones de usuarios en pocos días, pero que también moviliza a miles de estafadores en busca de víctimas distraídas.