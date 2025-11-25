Colocaron nuevas Estrellas Amarillas en memoria de víctimas de siniestros viales

Este martes por la tarde se llevaron a cabo dos intervenciones de Estrellas Amarillas.

A las 15, se instaló un cartel con una Estrella Amarilla en la intersección de Mujica y las vías, en memoria de Hugo Sosa, quien perdiera la vida en un siniestro vial ocurrido en ese lugar.

Más tarde, alrededor de las 16, se pintó una Estrella Amarilla sobre la Ruta Provincial 51, entre las calles 141 y 142, para recordar a María Hilda Gaitán.

Marcelo Lobrundo, referente local del programa, señaló que estas intervenciones no solo honran la memoria de las víctimas, sino que también buscan generar conciencia en la comunidad. “Las Estrellas deben servir para que las personas conduzcan con más precaución y así evitar nuevos accidentes de tránsito”, expresó.