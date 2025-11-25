Nueva jornada de recepción de residuos electrónicos en la Terminal de Ómnibus

El Municipio recuperó y adaptó vehículos propios para reemplazar servicios tercerizados, logrando un ahorro millonario sin afectar la atención en áreas clave como rehabilitación y salud.
Esta mañana, en la Terminal de Ómnibus de Azul, se llevó adelante una nueva edición de la campaña de Recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa impulsada por el área de Ambiente del Municipio en conjunto con la cooperativa de trabajo CoopArSI.
Durante la actividad, también se desarrolló la propuesta de EcoCanje, mediante la cual quienes acercaron sus materiales pudieron llevarse chips de poda como intercambio. La respuesta de la comunidad fue nuevamente positiva, con una importante participación de vecinos y vecinas que se acercaron con distintos tipos de residuos electrónicos.
Entre los elementos recibidos se contabilizaron CPU, teclados, monitores, notebooks, netbooks, impresoras, mouse, copiadoras, calculadoras, teléfonos fijos y públicos, teléfonos inalámbricos, equipos de comunicación, radios, televisores, videocámaras, cámaras fotográficas, reproductores y grabadoras de video, amplificadores de sonido, consolas de videojuegos y pequeños electrodomésticos de cocina, hogar y cuidado personal.
La jornada se desarrolló en el marco del Convenio de Recolección y Tratamiento de RAEE firmado oportunamente entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con el objetivo de promover la correcta disposición de estos residuos, reducir su impacto ambiental y fomentar prácticas responsables en la comunidad.
El Servicio de Rehabilitación del Hospital Pintos impulsa la participación deportiva
Profesionales impulsan un proyecto deportivo que permitió a pacientes competir en los Juegos Bonaerenses.
El gobernador bonaerense inauguró la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia y entregó patrulleros y motos para reforzar la seguridad en el distrito.
Azul contará con un parque solar
El Gobierno bonaerense, a través del programa PROINGED, adjudicó la construcción de un parque solar en Azul.
“Un Abrazo para los Amigos” destinó 26 millones de pesos para la remodelación de espacios y baños del establecimiento.
Buscan garantizar las condiciones adecuadas para educarse.
Organización criminal de película: cuatro detenidos por robar cables con vehículos modificados especialmente para el delito
Cuatro detenidos y un invernadero de marihuana hallado durante los allanamientos
El Parque Municipal fue sede de las finales del Básquet.
Fue en el Barrio San Francisco.
Detuvieron a un hombre de 61 años por una condena firme de tres años de prisión
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Se desconocen las razones que motivaron al joven a tomar tan drástica decisión.
Desarticulan una amplia red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano
Todos los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
Colocaron nuevas Estrellas Amarillas en memoria de víctimas de siniestros viales
Acompañaron en el acto familiares y amigos de las víctimas.