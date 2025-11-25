Nueva jornada de recepción de residuos electrónicos en la Terminal de Ómnibus

Esta mañana, en la Terminal de Ómnibus de Azul, se llevó adelante una nueva edición de la campaña de Recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa impulsada por el área de Ambiente del Municipio en conjunto con la cooperativa de trabajo CoopArSI.

Durante la actividad, también se desarrolló la propuesta de EcoCanje, mediante la cual quienes acercaron sus materiales pudieron llevarse chips de poda como intercambio. La respuesta de la comunidad fue nuevamente positiva, con una importante participación de vecinos y vecinas que se acercaron con distintos tipos de residuos electrónicos.

Entre los elementos recibidos se contabilizaron CPU, teclados, monitores, notebooks, netbooks, impresoras, mouse, copiadoras, calculadoras, teléfonos fijos y públicos, teléfonos inalámbricos, equipos de comunicación, radios, televisores, videocámaras, cámaras fotográficas, reproductores y grabadoras de video, amplificadores de sonido, consolas de videojuegos y pequeños electrodomésticos de cocina, hogar y cuidado personal.

La jornada se desarrolló en el marco del Convenio de Recolección y Tratamiento de RAEE firmado oportunamente entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con el objetivo de promover la correcta disposición de estos residuos, reducir su impacto ambiental y fomentar prácticas responsables en la comunidad.