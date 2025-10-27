Destacada actuación de la Escuela Municipal de Newcom en la Liga de Olavarría

El pasado sábado, los equipos de la Escuela Municipal de Newcom de Azul participaron en una nueva fecha de la Liga de Olavarría, organizada por la comuna de esa ciudad, logrando excelentes resultados en ambas categorías.

El conjunto +60 obtuvo el segundo puesto en la Copa de Oro, tras una sobresaliente actuación que incluyó una victoria en semifinales frente a Los Lobos de Olavarría, subcampeones de los Juegos Bonaerenses.

Por su parte, el equipo +40 alcanzó el primer lugar en la Copa de Bronce, consolidando el crecimiento y la proyección del newcom azuleño en competencias regionales.