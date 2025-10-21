Reunión del COPRET en Azul para fortalecer la articulación entre educación, trabajo y producción

Ayer por la tarde, en el Centro de Formación Laboral N° 401, se llevó a cabo una nueva reunión de la mesa local del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), con el propósito de continuar fortaleciendo los vínculos entre el sistema educativo y los sectores productivos del partido de Azul.

El encuentro contó con la participación de representantes de distintas instituciones que integran la mesa local, quienes trabajaron en la coordinación y articulación de la oferta y la demanda de formación laboral en el distrito.

El COPRET tiene como misión vincular a los sectores públicos y privados con las instituciones educativas, generando acuerdos de colaboración y diseñando estrategias y programas conjuntos que impulsen la educación técnico-profesional y el desarrollo productivo local.

Acerca del COPRET

Creado por la Ley N° 13.688, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo tiene como finalidad “proponer políticas públicas que articulen la educación, el trabajo y la producción en el contexto del desarrollo estratégico nacional, provincial, regional y local”. Asimismo, busca “favorecer acciones destinadas a la promoción de la formación técnico-profesional, integrando las propuestas del empresariado y de los trabajadores, en coordinación con los distintos niveles y modalidades del sistema educativo”.

Por su parte, la Resolución N° 4202/09 establece la importancia de generar espacios de participación en las comunidades y localidades, para fortalecer el diálogo entre los actores vinculados al trabajo, la producción y la educación técnica. De esta manera, se promueve un intercambio permanente que permite identificar las necesidades sociales y vincularlas con la formación y capacitación profesional.