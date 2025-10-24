Una jubilada fue asaltada por cuatro jóvenes

Siniestro vial en Av 25 de mayo y Mujica
Una mujer fue derivada al nosocomio local.
En horas del mediodía de este viernes, alrededor de las 12:50, se registró un robo en una vivienda ubicada en Guido Spano 724, en la ciudad de Azul.
Según informaron, personal del Comando de Patrullas concurrió al lugar tras un llamado al 911 y entrevistó a la víctima de 72 años.
La mujer relató que cuatro jóvenes varones, uno de ellos con el rostro cubierto por un pasamontañas, ingresaron a su domicilio, la redujeron y le sustrajeron dinero en efectivo, correspondiente a sus ahorros personales.
Efectivos realizaron las primeras actuaciones en el lugar, recabando testimonios y elementos que permitan identificar a los autores del hecho.
La causa fue caratulada como “Robo” e interviene la UFI N°6 del Departamento Judicial de Azul.
Se continúan las tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.
Una mujer fue derivada al nosocomio local.
Son para pacientes oncológicos del Hospital Pintos.
Dos personas fueron trasladadas al hospital.
Deberá cumplir una pena de 7 meses de prisión.
Notificaron a un policía como presunto agresor.
Esperan las próximas actuaciones judiciales.
El tránsito continúa interrumpido.
Más de 50 millones de pesos fueron destinados a programas de subsidios, microcréditos y acceso a lotes con servicios
Tres binomios locales completaron con éxito los 365 kilómetros de competencia.
Un hombre resultó herido.
Una mujer fue derivada al nosocomio local.
El Municipio distinguió a los ganadores en cultura y deportes que representaron a Azul en Mar del Plata.
Se promulgó la ordenanza que crea un espacio para conservar y difundir la memoria documental de la ciudad.
Robo en una vivienda de Azul.