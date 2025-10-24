Una jubilada fue asaltada por cuatro jóvenes

En horas del mediodía de este viernes, alrededor de las 12:50, se registró un robo en una vivienda ubicada en Guido Spano 724, en la ciudad de Azul.

Según informaron, personal del Comando de Patrullas concurrió al lugar tras un llamado al 911 y entrevistó a la víctima de 72 años.

La mujer relató que cuatro jóvenes varones, uno de ellos con el rostro cubierto por un pasamontañas, ingresaron a su domicilio, la redujeron y le sustrajeron dinero en efectivo, correspondiente a sus ahorros personales.

Efectivos realizaron las primeras actuaciones en el lugar, recabando testimonios y elementos que permitan identificar a los autores del hecho.

La causa fue caratulada como “Robo” e interviene la UFI N°6 del Departamento Judicial de Azul.

Se continúan las tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.