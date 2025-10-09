Ingresó armado con un bate, provocó destrozos y golpeó al dueño de casa

El adolescente se encuentra fuera de peligro.
Un grave hecho de violencia se registró en la ciudad de Azul, cuando un hombre irrumpió por la fuerza en una vivienda ubicada sobre calle Jujuy y atacó brutalmente al propietario del lugar, causando destrozos y lesiones graves.
El episodio ocurrió cuando Damián Carlos Moreno, de 32 años, se presentó en el domicilio portando un bate de béisbol. Según fuentes oficiales, el agresor primero rompió el parabrisas de una camioneta Toyota Hilux blanca que se encontraba estacionada en la vereda y luego ingresó a la vivienda tras destrozar un ventanal.
Una vez adentro, Moreno golpeó violentamente al dueño de casa, identificado como Omar Aníbal Torres, de 54 años, quien sufrió lesiones de carácter grave, aunque se encuentra fuera de peligro. El ataque, de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, estaría vinculado a un conflicto de índole sentimental, ya que la víctima mantiene una relación con la ex pareja del agresor.
En el lugar del hecho se encontraba Soledad Gómez, de 45 años, actual pareja de Torres, quien presenció la agresión y brindó declaración testimonial ante el personal del Comando de Patrullas y la Policía Científica.
Tras el violento episodio, Moreno se dio a la fuga, pero horas más tarde fue aprehendido en la intersección de calles 203 y Corrientes, luego de un operativo cerrojo. Según informaron, el sospechoso entregó voluntariamente el bate de béisbol utilizado en el ataque.
Interviene en la causa la UFI N.º 2 del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal Dr. Carballo. La investigación fue caratulada como Lesiones graves, Violación de domicilio y Daño. Luego quedó en Tentativa de homicidio.
El detenido fue notificado de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal y quedó alojado en dependencia policial a disposición de la Justicia, a la espera de prestar declaración indagatoria.
