Un joven recibió un disparo en la vía pública

Un joven de 24 años resultó herido de bala en la madrugada del sábado en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Rivas, en la ciudad de Azul. Por el hecho fue notificado un efectivo policial que presta servicio en la División Explosivos de Bomberos de Azul, a quien se le imputa el delito de “lesiones agravadas”.

El episodio ocurrió en la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó a personal policial sobre la presencia de un hombre herido en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de patrullas junto a Infantería constataron que la víctima, identificada como Arturo Velázquez, presentaba una herida de arma de fuego en el glúteo izquierdo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Pintos, donde recibió asistencia médica. Según informaron se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo al testimonio brindado por la víctima, él se encontraba circulando junto a otras tres personas cuando, sin motivo, un hombre comenzó a perseguirlos efectuando disparos, hiriéndolo a unos 80 metros del lugar del ataque.

Tras recolectar testimonios y analizar imágenes de cámaras de seguridad, personal del GTO logró establecer la identidad del agresor y su domicilio. Con esas pruebas, el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Federico Barberena, autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Rivas al 690.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola marca Bersa 9 mm, cargadores, municiones, la credencial del arma y prendas de vestir presuntamente utilizadas al momento del ataque. En el lugar fue identificado al imputado: Augusto Bedini, de 28 años, empleado policial activo.

Desde la fuerza informaron que Bedini fue notificado de la formación de la causa y quedó a disposición de la UFI N° 13, a cargo del fiscal Dr. Lucas Peiretti, del Departamento Judicial de Azul. Además, tomó intervención la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.