Solidaridad desde la Unidad 52: internas confeccionaron gorros térmicos

Mujeres privadas de la libertad de la Unidad 52 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Azul, llevaron adelante una iniciativa solidaria destinada a pacientes oncológicos que reciben tratamiento en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos. Las internas confeccionaron diez gorros térmicos, elaborados en el taller textil del Polo Industrial que funciona dentro del establecimiento penitenciario.

El proyecto, avalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, tuvo como objetivo brindar apoyo a quienes atraviesan tratamientos de quimioterapia, ayudando a prevenir o reducir la caída del cabello. Los materiales fueron provistos por el hospital y el trabajo se realizó de forma completamente voluntaria y solidaria.

La entrega oficial se realizó en las instalaciones del Hospital Dr. Ángel Pintos, con la participación de autoridades de ambas instituciones. En representación del hospital estuvieron presentes el director, Dr. Diego Azcona; el vicepresidente director, Lic. Ramiro Giménez; la presidenta de Gappo, Graciela Nogal; y los enfermeros del Servicio de Oncología, Cristian Serrano y Lic. Lorena Flamengo.

Por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense participaron la directora de la Unidad N°52, Mariela Luján; el director del Polo Industrial, Diego César Oliveti; la jefa de Sección Talleres, Yanina Selaya; la subjefa de Asistencia, Anabella Zurita; la jefa del Área de Producción del Polo Industrial, Fernanda Cardozo; y la jefa del Área Administrativa del Polo, Lucrecia Bortolotti.

Natalia, una de las internas que formó parte del emprendimiento, expresó: “Me gustó mucho poder ayudar a los pacientes de Oncología del hospital de acá y poder hacer trabajos que atraviesen los muros y ayuden a la sociedad”.

Desde el Hospital Pintos destacaron la predisposición y compromiso de las mujeres de la Unidad 52 y del Polo Industrial, valorando el gesto como un ejemplo de empatía y colaboración.