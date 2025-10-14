Detuvieron a un hombre por amenazas y coacción

Notificaron a un policía como presunto agresor.
Este martes, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul llevó adelante la detención de Lucas Ezequiel Díaz, de 25 años, en cumplimiento de una orden judicial vigente.
El operativo se realizó en la intersección de Burgos y Calle 2, en nuestra ciudad, tras tareas de seguimiento encubierto por parte de los efectivos policiales y en el marco de la causa caratulada “Amenazas, Daño y Coacción en concurso real”.
Según informaron, Díaz deberá cumplir una pena única de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo, dispuesta por el Juzgado en lo Correccional N° 1, a cargo del Dr. Álvarez, del Departamento Judicial de Azul.
Tras la detención, el imputado fue trasladado y alojado en sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.
Esperan las próximas actuaciones judiciales.
El adolescente se encuentra fuera de peligro.
Arrestaron a un joven en la Plaza La Tosquera por una orden de captura vigente
El sujeto quedó a disposición de la justicia.
La mujer quedó a disposición de la justicia.
A partir de este viernes, el servicio de esterilización gratuita de mascotas funcionará en Avenida Uruguay (calles de ingreso) y General Paz.
Reciclado creativo: el Parque Municipal incorpora caminos hechos con botellas de vidrio.
Esperan las próximas actuaciones judiciales.
El siniestro se produjo este viernes en horas de la tarde.
Por Lucas Moyano – Especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital.
Notificaron a un policía como presunto agresor.
La delegación azuleña partió hacia Mar del Plata para participar en los Juegos Bonaerenses 2025
Más de 300 representantes locales competirán en distintas disciplinas deportivas y culturales.
Apertura de licitaciones para obras de infraestructura y adquisición de equipamiento municipal
Licitaciones públicas N°7 y N°21, destinadas a la construcción de cordón cuneta en Cacharí y Chillar, y a la adquisición de una planta dosificadora de hormigón móvil.
Comunicado del equipo de ROAS SACIF.