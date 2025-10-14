Detuvieron a un hombre por amenazas y coacción

Este martes, personal del GTO de la Comisaría Primera de Azul llevó adelante la detención de Lucas Ezequiel Díaz, de 25 años, en cumplimiento de una orden judicial vigente.

El operativo se realizó en la intersección de Burgos y Calle 2, en nuestra ciudad, tras tareas de seguimiento encubierto por parte de los efectivos policiales y en el marco de la causa caratulada “Amenazas, Daño y Coacción en concurso real”.

Según informaron, Díaz deberá cumplir una pena única de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo, dispuesta por el Juzgado en lo Correccional N° 1, a cargo del Dr. Álvarez, del Departamento Judicial de Azul.

Tras la detención, el imputado fue trasladado y alojado en sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.