Accidente de tránsito en San Martín y Lavalle

En la mañana de este viernes, alrededor de las 10.30, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles San Martín y Lavalle, en la ciudad de Azul, que dejó como saldo dos personas con lesiones que, según se informó, no revisten riesgo de vida.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió cuando una camioneta Ford EcoSport blanca (dominio AD775XC), conducida por Urbano Vicente Cilano, de 73 años, impactó contra un automóvil Fiat 147 blanco (dominio AOE982), en el que viajaban Ezequiel Juan Camilo y Florencia González.

Como consecuencia del choque, el Fiat 147 fue desplazado e impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados sobre calle Lavalle: una Volkswagen Taos (dominio AF299VX) y una Chevrolet S10 (dominio AA573FZ).

Debido al fuerte impacto, los dos ocupantes del Fiat 147 quedaron atrapados dentro del vehículo y fue necesaria la intervención del personal del Cuartel de Bomberos de Azul para facilitar la apertura del habitáculo y su extracción. Ambos fueron posteriormente trasladados al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, donde recibieron asistencia médica por lesiones que fueron caratuladas como “lesiones culposas”, sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, además de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro. Interviene en la causa la UFI N° 13, a cargo del Dr. Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.