Incidente vial en Av. Urioste y Av. Pellegrini

Se desconocen las razones que motivaron a la trágica decisión.
Este domingo, alrededor de las 19:45, se registró un incidente de tránsito en la intersección de avenida Urioste y avenida Pellegrini, en la ciudad de Azul.
Según información oficial, por causas que aún se tratan de establecer, un motociclista perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica. Se trató de una moto marca Corven Mirage 110 cc, color roja, dominio A112BVN, conducida por Franco David Ciappina, de 26 años, quien circulaba acompañado por Ailén Carrizo, de 23.
A raíz del siniestro, la joven acompañante fue trasladada en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde fue asistida por lesiones que, según el parte médico, no revisten riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas y se solicitó la intervención de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada “Lesiones culposas”, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.
