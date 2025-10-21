Nueva jornada del proyecto “Semillitas de Palabras” en la Plaza Juan Manuel de Rosas

La iniciativa busca fomentar la lectura y crear bibliotecas comunitarias en espacios de salud para promover la humanización del sistema.

21/10/2025
Semillitas

En el marco del proyecto “Semillitas de Palabras”, esta mañana se desarrolló un nuevo encuentro en la Plaza Juan Manuel de Rosas, coordinado por el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 9.

La jornada contó con la participación de niñas y niños del Jardín de Infantes N° 905 y del Jardín Maternal Irma C. de Gay, quienes disfrutaron de lecturas compartidas y distintas actividades recreativas al aire libre.

El proyecto tiene como propósito promover el hábito de la lectura y el acceso a la información, a la vez que busca disminuir la ansiedad y el estrés durante los momentos de espera y favorecer la humanización del sistema de salud.

A través de esta propuesta, se impulsa la creación de bibliotecas comunitarias en salas de espera, mediante rincones visibles y accesibles con materiales donados por la comunidad, como libros, revistas, historietas y cuentos. Además, se prevé un sector infantil con alfombra y juegos para que los más pequeños puedan disfrutar de un espacio lúdico y educativo.

La iniciativa está a cargo de la psicóloga Jorgelina Kolman y la trabajadora social Delfina Zabaleta, junto con las agentes sanitarias del CAPS N° 9, quienes llevan adelante las actividades con diferentes grupos y edades.

Cabe destacar que la primera experiencia del proyecto se concretó en la sala de espera del propio centro de salud, donde participaron personas adultas que compartieron lecturas y reflexiones, dando inicio a esta propuesta comunitaria que continúa creciendo.

