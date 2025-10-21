Comenzó el taller de barbería en el Centro Juvenil Casa Juve

Ayer dio inicio en el Centro Juvenil Casa Juve el taller de barbería, una propuesta impulsada por la Dirección de Políticas Juveniles que cuenta con la participación de veinte jóvenes.

La capacitación, a cargo de Evelyn Nievas, está orientada a acompañar a quienes buscan iniciarse en el mundo laboral y adquirir conocimientos técnicos vinculados al oficio. El curso se extenderá hasta diciembre y se dicta los lunes de 18:30 a 20:30 y los miércoles de 9 a 11, en la sede ubicada en Colón N° 224.

De carácter gratuito, el taller incluye instancias teóricas y prácticas que abordan el uso de herramientas profesionales, el análisis de la fisonomía, tipos y clases de cabello, y diversas técnicas de corte —con clipper, tijera y peine—, además del diseño de barba, cejas y perfilados.

Actualmente, el grupo de los lunes se encuentra con cupo completo, mientras que el espacio de los miércoles aún dispone de vacantes. Las personas interesadas en sumarse pueden inscribirse comunicándose al 2281-660495 o a través de Instagram: @juventudes.azul.

Esta propuesta forma parte de las nuevas iniciativas que el área de Políticas Juveniles proyecta para el próximo año, con el objetivo de seguir generando espacios de formación, inclusión y desarrollo laboral para las juventudes de Azul.