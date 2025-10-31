Avanzan los trabajos de reconstrucción en la bocacalle de Roca y Burgos

Los nuevos carteles destacan el valor patrimonial de la Plaza San Martín e incorporan un código QR con información turística y cultural del Partido de Azul.
Esta mañana continuaron las tareas de reconstrucción de la bocacalle ubicada en Roca y Burgos, en el marco de las obras financiadas con fondos provenientes de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2025.
Según se informó, los trabajos —que demandarán un total de 20 días de ejecución— implican el corte total del tránsito en ese sector, el cual permanecerá cerrado hasta la finalización del proceso de fraguado del hormigón.
Las tareas comenzaron este lunes y actualmente se desarrolla la segunda etapa del proceso de hormigonado. Una vez completada, la intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación y durabilidad del pavimento.
Asimismo, se adelantó que la próxima semana se replicará una obra similar en la intersección de España y Rivas, donde también se dispondrá el cierre vehicular durante el desarrollo de los trabajos.
La ejecución está a cargo de la empresa Felor SRL, adjudicataria de la licitación privada destinada al mantenimiento y reconstrucción de dos bocacalles en la ciudad de Azul.
El quirófano móvil permanecerá entre 30 y 40 días en el Parque Municipal, brindando castraciones gratuitas para perros y gatos.
Personas privadas de libertad elaboraron cestos para promover el cuidado ambiental
Los recipientes serán colocados en distintos barrios para acompañar las acciones de separación de residuos.
Además dialogó con los integrantes y destacó el trabajo inclusivo que se realiza en el espacio.
Tras el reclamo conjunto de vecinos, Estrellas Amarillas y los intendentes de Azul y Las Flores, Vialidad Nacional confirmó el inicio inmediato de trabajos de bacheo.
El delito ocurrió en el año 2019 y desde hace 6 años que goza de libertad.
La iniciativa municipal busca fomentar hábitos saludables y el cuidado del ambiente a través de la producción sustentable de alimentos.
Avanza el desarrollo del Sector Industrial Planificado de Azul con nuevas obras de infraestructura
Además, se anunció la continuidad de trabajos vinculados a la hidráulica y al acceso principal del sector.
Amplia participación y continuidad institucional en la Asamblea General de la Cooperativa Eléctrica de Azul.