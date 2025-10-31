Avanzan los trabajos de reconstrucción en la bocacalle de Roca y Burgos

Esta mañana continuaron las tareas de reconstrucción de la bocacalle ubicada en Roca y Burgos, en el marco de las obras financiadas con fondos provenientes de la Tasa Vial a los combustibles correspondiente al período 2025.

Según se informó, los trabajos —que demandarán un total de 20 días de ejecución— implican el corte total del tránsito en ese sector, el cual permanecerá cerrado hasta la finalización del proceso de fraguado del hormigón.

Las tareas comenzaron este lunes y actualmente se desarrolla la segunda etapa del proceso de hormigonado. Una vez completada, la intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación y durabilidad del pavimento.

Asimismo, se adelantó que la próxima semana se replicará una obra similar en la intersección de España y Rivas, donde también se dispondrá el cierre vehicular durante el desarrollo de los trabajos.

La ejecución está a cargo de la empresa Felor SRL, adjudicataria de la licitación privada destinada al mantenimiento y reconstrucción de dos bocacalles en la ciudad de Azul.