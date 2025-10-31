Continúan investigando a los autores del hurto.
Se realizaron jornadas de educación vial en la Escuela Secundaria N° 11
El Municipio y Vialidad Provincial impulsan charlas educativas para promover una cultura de tránsito responsable en las escuelas de Azul.Información general31/10/2025NdA
El Municipio de Azul, en conjunto con Vialidad Provincial, continúa desarrollando jornadas de educación vial en distintos establecimientos educativos del Partido, con el propósito de promover una cultura de tránsito responsable y fortalecer el trabajo conjunto entre alumnos, docentes y comunidad.
En este marco, esta mañana personal de la Dirección de Ordenamiento y Seguridad Vial y de Vialidad Provincial brindó una charla en la Escuela de Educación Secundaria N° 11, donde se abordaron diversas temáticas relacionadas con la seguridad vial.
Durante el encuentro, se trabajó sobre reglas de tránsito, conducción responsable, respeto de las normativas, obtención de licencias de conducir y la función de los inspectores de tránsito, entre otros temas.
Estas acciones se enmarcan en un programa educativo y preventivo que busca fomentar la participación activa de los jóvenes en la construcción de un tránsito más seguro y ordenado, basado en el respeto y la responsabilidad ciudadana.
