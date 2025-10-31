Se realizaron jornadas de educación vial en la Escuela Secundaria N° 11

El Municipio de Azul, en conjunto con Vialidad Provincial, continúa desarrollando jornadas de educación vial en distintos establecimientos educativos del Partido, con el propósito de promover una cultura de tránsito responsable y fortalecer el trabajo conjunto entre alumnos, docentes y comunidad.

En este marco, esta mañana personal de la Dirección de Ordenamiento y Seguridad Vial y de Vialidad Provincial brindó una charla en la Escuela de Educación Secundaria N° 11, donde se abordaron diversas temáticas relacionadas con la seguridad vial.

Durante el encuentro, se trabajó sobre reglas de tránsito, conducción responsable, respeto de las normativas, obtención de licencias de conducir y la función de los inspectores de tránsito, entre otros temas.

Estas acciones se enmarcan en un programa educativo y preventivo que busca fomentar la participación activa de los jóvenes en la construcción de un tránsito más seguro y ordenado, basado en el respeto y la responsabilidad ciudadana.