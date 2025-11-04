Visitas escolares al Módulo de Promoción Ambiental

Ayer, estudiantes de cuarto año de la Escuela de Educación Secundaria N°8 visitaron el Módulo de Promoción Ambiental, ubicado en la Plaza Juan Manuel de Rosas. Durante la jornada, las promotoras ambientales de la Cooperativa de Trabajo El Resurgimiento ofrecieron una charla sobre la importancia de la separación en origen y el uso correcto de los EcoPuntos.

Asimismo, las trabajadoras compartieron detalles sobre las tareas que desarrollan sus compañeros en el Centro de Reciclaje y dialogaron con los alumnos acerca de las diversas actividades que llevan adelante diariamente, como charlas, capacitaciones y propuestas de concientización ambiental dirigidas a toda la comunidad.

En este marco, se recordó que las promotoras se encuentran en el Módulo los días lunes, miércoles y viernes por la mañana, disponibles para responder consultas relacionadas con el reciclaje, la separación de residuos y el trabajo de cartoneros y cartoneras.

Las instituciones interesadas en realizar un recorrido por el espacio pueden acercarse durante esos días para coordinar una visita guiada.

Cabe destacar que el Módulo de Promoción Ambiental fue otorgado por la Subsecretaría Provincial de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, con el propósito de fomentar la educación y sensibilización ambiental. Además, cuenta con un punto de acopio para papel, cartón, plástico y metal, materiales que deben ser depositados limpios y secos.