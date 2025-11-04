Visitas escolares al Módulo de Promoción Ambiental

Se realizaron jornadas de educación vial en la Escuela Secundaria N° 11
El Municipio y Vialidad Provincial impulsan charlas educativas para promover una cultura de tránsito responsable en las escuelas de Azul.
Alumnos de la Escuela Secundaria N°8 participaron de una charla sobre reciclaje y separación en origen.Información general04/11/2025NdA
Ayer, estudiantes de cuarto año de la Escuela de Educación Secundaria N°8 visitaron el Módulo de Promoción Ambiental, ubicado en la Plaza Juan Manuel de Rosas. Durante la jornada, las promotoras ambientales de la Cooperativa de Trabajo El Resurgimiento ofrecieron una charla sobre la importancia de la separación en origen y el uso correcto de los EcoPuntos.
Asimismo, las trabajadoras compartieron detalles sobre las tareas que desarrollan sus compañeros en el Centro de Reciclaje y dialogaron con los alumnos acerca de las diversas actividades que llevan adelante diariamente, como charlas, capacitaciones y propuestas de concientización ambiental dirigidas a toda la comunidad.
En este marco, se recordó que las promotoras se encuentran en el Módulo los días lunes, miércoles y viernes por la mañana, disponibles para responder consultas relacionadas con el reciclaje, la separación de residuos y el trabajo de cartoneros y cartoneras.
Las instituciones interesadas en realizar un recorrido por el espacio pueden acercarse durante esos días para coordinar una visita guiada.
Cabe destacar que el Módulo de Promoción Ambiental fue otorgado por la Subsecretaría Provincial de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, con el propósito de fomentar la educación y sensibilización ambiental. Además, cuenta con un punto de acopio para papel, cartón, plástico y metal, materiales que deben ser depositados limpios y secos.
El Municipio y Vialidad Provincial impulsan charlas educativas para promover una cultura de tránsito responsable en las escuelas de Azul.
Continúan investigando a los autores del hurto.
La iniciativa municipal busca fomentar hábitos saludables y el cuidado del ambiente a través de la producción sustentable de alimentos.
Tras el reclamo conjunto de vecinos, Estrellas Amarillas y los intendentes de Azul y Las Flores, Vialidad Nacional confirmó el inicio inmediato de trabajos de bacheo.
Se realizó en Azul.
La propuesta brinda formación teórico-práctica y apunta a fortalecer la inserción laboral de las y los jóvenes del partido de Azul.
Los nuevos carteles destacan el valor patrimonial de la Plaza San Martín e incorporan un código QR con información turística y cultural del Partido de Azul.
Amplia participación y continuidad institucional en la Asamblea General de la Cooperativa Eléctrica de Azul.
Quedó a la espera de cupo en el SPB.
Un joven permanece internado con riesgo de vida.
Por el hecho el hombre quedó a disposición de la justicia.
Las pérdidas materiales fueron totales.
El auto fue removido en horas del mediodía.
El hecho ocurrió este domingo en horas de la tarde.