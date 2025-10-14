Por Lucas Moyano – Especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital.
Mario “Pelusa” Layus, sinónimo de ROAS y de Azul: hasta siempre
Comunicado del equipo de ROAS SACIF.Actualidad14/10/2025NdA
El pasado jueves nos dejó físicamente a sus 87 años Mario Julio “Pelusa” Layus, empresario, dirigente deportivo, figura emblemática de nuestra ciudad y de ROAS, esposo, papá, abuelo, amigo y vecino de Azul.
Un legado de gestión, solidaridad y pasión por el deporte y la comunidad.
“Pelusa” Layus fue propietario y Presidente de ROAS, una empresa familiar con larga trayectoria en la región —con actividades y presencia en Azul, Olavarría, Tres Arroyos y Bolívar— y un referente del sector automotor local. Su trayectoria como empresario estuvo siempre acompañada de un compromiso activo con la comunidad.
A lo largo de su vida, Pelusa se destacó también en el automovilismo —siendo piloto en distintas categorías— y en la dirigencia deportiva: participó activamente en instituciones como el Azul Athletic Club, el Auto Moto Club (AMCA) y la Federación de Pelota Paleta de la Provincia de Buenos Aires, dejando una impronta profunda en el deporte local. Su identidad con el deporte y la ciudad fue visible hasta el último adiós. Muchos recuerdan sus anécdotas como piloto de automovilismo, pero quizás lo más valioso no fue lo que hizo al volante, sino lo que sembró fuera de la pista: respeto, compañerismo, alegría genuina.
Mario además fue concejal extrapartidario del Partido de Azul por 4 años, Director del Nuevo Banco Industrial de Azul, participó de instituciones como la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Centro Empresario de Azul y emprendimientos como ROAGRO y ROATEC.
Más allá de su rol empresarial y deportivo, Layus abrazó también la responsabilidad social desde la acción concreta: acompañó a clubes, comisiones vecinales e instituciones, aportando recursos y respaldo personal a iniciativas comunitarias. El reconocimiento y el acompañamiento público —reflejado en numerosos mensajes— dan cuenta del impacto de su trabajo.
Hoy lo despedimos con tristeza, sí, pero también con admiración. Porque su vida no fue solo exitosa: fue ejemplar. Construyó una empresa, fortaleció clubes, impulsó proyectos... pero, sobre todo, dejó un legado de humanidad. Su historia no termina con su partida. Se hace presente en cada persona que aprendió algo de él, en cada uno que encontró una oportunidad gracias a su ayuda silenciosa, en cada gesto que sembró y que hoy florece en esta comunidad.
Gracias Pelusa
En nombre de toda la familia ROAS queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la vida y la obra de Mario ‘Pelusa’ Layus. Fue un visionario, un trabajador incansable y una persona generosa que entendió que el compromiso con la comunidad no es opcional: es la razón de ser de una empresa. Su huella permanecerá en cada uno de nosotros por lo que sostendremos con orgullo todo lo que construyó.
Equipo ROAS SACIF
Personas privadas de libertad elaboraron cestos para promover el cuidado ambiental
Los recipientes serán colocados en distintos barrios para acompañar las acciones de separación de residuos.
Nueva instancia de evaluación para aspirantes a la Policía Bonaerense en Azul
Avanza en Azul el proceso de selección para nuevos aspirantes a la Policía Bonaerense.
Los ausentes de siempre son quienes simpatizan con el gobierno nacional.
El paso de los vehículos en la zona está siendo asistido.
La Escuela N° 16 de La Colorada conmemoró el paso a la inmortalidad del General San Martín
Durante la Semana Sanmartiniana, los alumnos presentaron trabajos, juegos y actividades recreativas en honor al Libertador.
Reciclado creativo: el Parque Municipal incorpora caminos hechos con botellas de vidrio.
Esperan las próximas actuaciones judiciales.
El siniestro se produjo este viernes en horas de la tarde.
Por Lucas Moyano – Especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital.
Notificaron a un policía como presunto agresor.
La delegación azuleña partió hacia Mar del Plata para participar en los Juegos Bonaerenses 2025
Más de 300 representantes locales competirán en distintas disciplinas deportivas y culturales.
Apertura de licitaciones para obras de infraestructura y adquisición de equipamiento municipal
Licitaciones públicas N°7 y N°21, destinadas a la construcción de cordón cuneta en Cacharí y Chillar, y a la adquisición de una planta dosificadora de hormigón móvil.
Comunicado del equipo de ROAS SACIF.