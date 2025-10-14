Mario “Pelusa” Layus, sinónimo de ROAS y de Azul: hasta siempre

El pasado jueves nos dejó físicamente a sus 87 años Mario Julio “Pelusa” Layus, empresario, dirigente deportivo, figura emblemática de nuestra ciudad y de ROAS, esposo, papá, abuelo, amigo y vecino de Azul.

Un legado de gestión, solidaridad y pasión por el deporte y la comunidad.

“Pelusa” Layus fue propietario y Presidente de ROAS, una empresa familiar con larga trayectoria en la región —con actividades y presencia en Azul, Olavarría, Tres Arroyos y Bolívar— y un referente del sector automotor local. Su trayectoria como empresario estuvo siempre acompañada de un compromiso activo con la comunidad.

A lo largo de su vida, Pelusa se destacó también en el automovilismo —siendo piloto en distintas categorías— y en la dirigencia deportiva: participó activamente en instituciones como el Azul Athletic Club, el Auto Moto Club (AMCA) y la Federación de Pelota Paleta de la Provincia de Buenos Aires, dejando una impronta profunda en el deporte local. Su identidad con el deporte y la ciudad fue visible hasta el último adiós. Muchos recuerdan sus anécdotas como piloto de automovilismo, pero quizás lo más valioso no fue lo que hizo al volante, sino lo que sembró fuera de la pista: respeto, compañerismo, alegría genuina.

Mario además fue concejal extrapartidario del Partido de Azul por 4 años, Director del Nuevo Banco Industrial de Azul, participó de instituciones como la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Centro Empresario de Azul y emprendimientos como ROAGRO y ROATEC.

Más allá de su rol empresarial y deportivo, Layus abrazó también la responsabilidad social desde la acción concreta: acompañó a clubes, comisiones vecinales e instituciones, aportando recursos y respaldo personal a iniciativas comunitarias. El reconocimiento y el acompañamiento público —reflejado en numerosos mensajes— dan cuenta del impacto de su trabajo.

Hoy lo despedimos con tristeza, sí, pero también con admiración. Porque su vida no fue solo exitosa: fue ejemplar. Construyó una empresa, fortaleció clubes, impulsó proyectos... pero, sobre todo, dejó un legado de humanidad. Su historia no termina con su partida. Se hace presente en cada persona que aprendió algo de él, en cada uno que encontró una oportunidad gracias a su ayuda silenciosa, en cada gesto que sembró y que hoy florece en esta comunidad.

Gracias Pelusa

En nombre de toda la familia ROAS queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la vida y la obra de Mario ‘Pelusa’ Layus. Fue un visionario, un trabajador incansable y una persona generosa que entendió que el compromiso con la comunidad no es opcional: es la razón de ser de una empresa. Su huella permanecerá en cada uno de nosotros por lo que sostendremos con orgullo todo lo que construyó.

Equipo ROAS SACIF