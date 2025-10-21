Comunicado del equipo de ROAS SACIF.
El móvil de castración municipal funciona en el Parque Sarmiento
El quirófano móvil permanecerá entre 30 y 40 días en el Parque Municipal, brindando castraciones gratuitas para perros y gatos.Actualidad21/10/2025NdA
Desde el pasado viernes, el móvil de castración de la comuna se encuentra trabajando en el Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento, específicamente en el sector de avenida Uruguay —calle de ingreso al predio— y General Paz.
El servicio se brinda de manera gratuita y está destinado a perros y gatos, machos y hembras, en el marco de las políticas de control poblacional y cuidado de la salud animal que impulsa el Municipio.
En este sentido, el director de Veterinaria y Bromatología, Silvio Santillán, explicó que “nos quedaremos acá aproximadamente entre 30 y 40 días, que es el tiempo que venimos trabajando en cada punto de la ciudad. Venimos con buen ritmo”.
Además, destacó el crecimiento en la cantidad de intervenciones realizadas en comparación con años anteriores: “Ya superamos la cantidad de intervenciones respecto al año pasado. En 2024 realizamos algo más de 1100 esterilizaciones y en lo que va de 2025, aún con tres meses por delante, ya hemos superado las 1200”.
Por otra parte, Santillán recordó que en el último sector donde estuvo el móvil se concretaron 384 castraciones entre perros y gatos.
Cabe señalar que, por el momento, los turnos disponibles ya fueron otorgados. Quienes deseen acceder al servicio deberán inscribirse personalmente en la Dirección de Veterinaria y Bromatología, ubicada en la planta alta (escalera externa) de la Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
