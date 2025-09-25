Clasificados de Azul a la final de los Juegos Bonaerenses 2025 en atletismo

El Municipio de Azul informó los resultados de la etapa regional de atletismo de los Juegos Bonaerenses 2025, en la que deportistas locales lograron el pase a la fase final que se disputará en Mar del Plata del 13 al 18 de octubre.

En atletismo convencional, los clasificados son:

Sub 14 – Escolar femenino: Sabrina Korenhop (1200 metros).

Sub 14 – Libre: Elian Sánchez (lanzamiento del martillo).

Sub 16 – Femenino: Albertina Fitte (salto en largo) y Malena Piñero (lanzamiento de la jabalina).

Sub 16 – Masculino: Enzo Salvador (lanzamiento del martillo), Emiliano Cupparo (lanzamiento del disco) y Benjamín Fernández (salto en largo).

Sub 18 – Femenino: Marina Ripoll (salto en alto).

Sub 18 – Masculino: Dante Mansilla (salto en largo).

En atletismo PCD (Personas con Discapacidad), obtuvieron la clasificación:

Clara Li (velocidad 80 metros, nivel C +12, femenino).

Máximo Giménez (100 metros, nivel A +16, masculino).

Tabatha Brown (lanzamiento de bala +16, femenino, PC 34).

Helena Gracia Usunoff (velocidad, sub 15, femenino, PC 35).

De esta manera, Azul contará con una destacada delegación que representará al distrito en la final provincial, uno de los encuentros deportivos más convocantes de la provincia de Buenos Aires.